Pensioni | Renzi | ‘Ora Di Maio e Salvini ci mettano la faccia’ | le

Pensioni - Renzi : avanti su anticipo uscita - il resto frottole - le novità Video : Un netto no all’abolizione della riforma #Pensioni targata Fornero, ma un sì convinto a nuovi elementi di flessibilita' in uscita dal lavoro per l’accesso alla pensione anticipata. Torna a ribadirlo il candidato premier del Partito democratico #Matteo Renzi. Sì – ha detto l’ex premier rispondendo a una domanda su ‘Matteo risponde’ - ad agevolare l'uscita Pensionistica anticipata”. Renzi ha più volte parlato in questi giorni di campagna ...

Riforma Pensioni 2018 - ecco il programma del PD di Renzi : Manca meno di un mese alle prossime elezioni e il tema della Riforma pensioni 2018 continua inevitabilmente a tenere banco perché argomento di grande importanza e di interesse fondamentale tra i cittadini del nostro paese. Dopo avervi parlato del rilancio fatto da Cesare Damiano per quanto riguarda la cosiddetta Quota 41 per tutti, oggi vogliamo parlare del programma che ha in mente il PD guidato da Matteo Renzi per quanto concerne il sistema ...

Ultime Pensioni 2018 : Quota 41 - Lorenzin dice sì alla flessibilità in uscita : Nel bel mezzo della campagna elettorale anche il ministro della Salute Beatrice Lorenzin si è detta particolarmente disponibile all'introduzione di un nuovo meccanismo in materia previdenziale che possa garantire una maggiore flessibilità in uscita dall'attività lavorativa. Lorenzin favorevole alla flessibilità in uscita Lorenzin, infatti, sembra appoggiare le ipotesi lanciate dal Partito Democratico ma non condivide la scelta della Lega ...

Pensioni - il piano di Renzi : Ape estesa e garanzia giovani - le novità Video : Un impegno certo che si è assunto in campagna elettorale il candidato premier del Pd, #Matteo Renzi, è quello di non abolire la riforma #Pensioni targata Fornero. In diverse dichiarazioni alla stampa il leader dem ha parlato invece del suo impegno per l’introduzione di nuovi elementi di flessibilita' in uscita verso la pensione anticipata in modo da favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro [Video]. Ma vediamo quali sono i punti del ...

Renzi punta sui ministri uscenti - Gentiloni avverte : 'Non scardinare Pensioni e fisco' : Il segretario Pd ha deciso di puntare tutto sui sui ministri uscenti, che saranno candidati nei collegi uninominali. 'Non è il tempo delle cicale, ma dell'investimento sul futuro', dice il premier ...