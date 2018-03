Pensioni | ecco quanto costano le proposte anti-Fornero

Pensioni - ecco quanto costano le riforme anti-Fornero : In pensione con 40 anni di contributi? Se venissero realizzate le proposte fatte in campagna elettorale potrebbero costare caro ai conti pubblici. In una recente

Pensioni future in forte calo - ecco come aumentare l'assegno sino al 25% : Aspettando di sapere cosa ne sarà della legge Fornero , quello che fino ad ora rimane evidente è che anche chi oggi ha un posto a tempo indeterminato riceverà, una volta in pensione, un assegno più ...

Pensioni - via al cumulo gratuito : ecco cosa fare : Via al cumulo gratuito dei contributi per i professionisti. Di fatto a un anno dal varo della legge di bilancio del 2017, scatta (finalmente) l'opportunità per medici, ingegneri, avvocati ed altri professionisti di ricongiungere i contributi versati in diverse casse professionali autonome e quelli versati all'Inps.Il presidente dell'istituto nazionale di previdenza sociale di fatto ha già le idee chiare sul numero di potenziali ...

Pensioni : bonus da 80 euro a quelle più basse? Ecco una nuova proposta : Il periodo più importante per proporre modifiche normative in qualsiasi campo è sicuramente quello della campagna elettorale. Adesso che siamo nel pieno di quella relativa alle prossime elezioni politiche del 4 marzo, le promesse ma anche le proposte in tema previdenziale sono molteplici e quotidiane. Evidente che la previdenza nostrana ha bisogno di interventi radicali sia per le Pensioni future che per quelle in essere. Le Pensioni si ...

Riforma Pensioni 2018 : ecco le proposte dei partiti in vista delle elezioni : Non si è mai smesso di parlare di Riforma pensioni 2018 e, anzi, proprio in quest'ultimo periodo le discussioni e le polemiche non sono che aumentate. In vista delle elezioni del prossimo 4 marzo, infatti, tra gli argomenti più caldi sui quali i vari partiti premono c'è anche quello del sistema previdenziale italiano. Dopo avervi parlato recentemente del programma del PD, infatti, vogliamo fare un excursus su quelle che sono le proposte dei vari ...

Riforma Pensioni 2018 - ecco il programma del PD di Renzi Video : Manca meno di un mese alle prossime elezioni e il tema della Riforma #pensioni 2018 continua inevitabilmente a tenere banco perché argomento di grande importanza e di interesse fondamentale tra i cittadini del nostro paese. Dopo avervi parlato del rilancio fatto da Cesare Damiano per quanto riguarda la cosiddetta Quota 41 per tutti [Video], oggi vogliamo parlare del programma che ha in mente il PD guidato da Matteo Renzi per quanto concerne il ...

Riforma Pensioni 2018 - ecco il programma del PD di Renzi : Manca meno di un mese alle prossime elezioni e il tema della Riforma pensioni 2018 continua inevitabilmente a tenere banco perché argomento di grande importanza e di interesse fondamentale tra i cittadini del nostro paese. Dopo avervi parlato del rilancio fatto da Cesare Damiano per quanto riguarda la cosiddetta Quota 41 per tutti, oggi vogliamo parlare del programma che ha in mente il PD guidato da Matteo Renzi per quanto concerne il sistema ...

Pensioni - no aumento dell’età per 15 professioni usuranti : ecco quali sono : Ufficiale la decisione del mancato innalzamento dell’età della pensione a 67 anni — 5 mesi in più rispetto ad ora, che sarebbe dovuta scattare nel 2019 — per 15 attività considerate «gravose»

Pensioni - immigrati - tasse e... Elezioni - tutti i temi caldi del web Ecco la chiave per vincere il 4 marzo : Di Maio, Renzi, Berlusconi e Salvini affilano le armi in vista del quattro marzo: a farla da padroni saranno temi come la flat-tax, i vaccini, il reddito di cittadinanza, l'immigrazione e l'Europa Segui su affaritaliani.it

RIFORMA Pensioni/ M5S : ecco le coperture per Quota 41 - Quota 100 e Opzione donna (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. M5S: ecco le coperture per Quota 41, Quota 100 e Opzione donna. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 26 gennaio(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 13:34:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Ghiselli (Cgil) : ecco come superare la Legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 25 gennaio. Roberto Ghiselli spiega come superare la Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 05:09:00 GMT)