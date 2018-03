Pensioni e invalidi | donne a 55 anni e uomini a 60 con la vecchiaia anticipata

Blastingnews

(Di lunedì 12 marzo 2018) Le misure previdenziali che gli ultimi governi a guida PD hanno varato sono state bocciate dagli italiani: questo quanto asserisce qualcuno per giustificare la debacle che il partito di Renzi e Gentiloni ha avuto lo scorso 4 marzo alle elezioni. Ape sociale, volontaria e Quota 41 evidentemente non sono piaciute agli italiani che chiedevano alla politica una vera riforma previdenziale che andasse a rinnovare un sistema ancora retto sulla tanto odiata riforma Fornero. In attesa che il nuovo esecutivo, se mai venisse formato, riesca finalmente a dare risposte più concrete anche e soprattutto su questo tema previdenziale, molti italiani sono alla ricerca della via di uscita dal lavoro in base alle innumerevoli ed a volte astruse regole oggi i vigore. Gli ormai certi inasprimenti in termini di eta' pensionabile e requisiti del 2019 non fanno altro che accentuare questa ricerca. Le ...