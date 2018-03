Pd | riunione orlandiani | intervista Renzi inaccettabile | discontinuità

calcioweb.eu

(Di lunedì 12 marzo 2018) Roma, 12 mar. (AdnKronos) – “E’ necessario fare un dibattito sin da oggi mentre c’era l’idea di non fare neanche il dibattito in Direzione… Noi diremo che è necessaria una, a partire da subito, e una maggiore collegialità. Vedremo quale sarà l’ordine del giorno”. E’ quanto si riferisce al termine di unadell’area Orlando alla Camera.nella quale si è commentata anche l’di Matteodi oggi: “Assolutamente-il giudizio degli- tra ansia di rivincita e la volontà di rimuovere tutto come se nulla fosse accaduto,”. L'articolo Pd:sembra essere il primo su CalcioWeb.