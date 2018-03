Pd | Renzi | “Mai stampella degli estremisti I trasformisti? Ho visto piaggeria e viltà”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 marzo 2018) “Me ne vado dalla segreteria, non dal partito” assicura. Anzi: non esclude il ritorno. “Noi non faremo daa nessuno” giura. E la responsabilità a cui richiama Mattarella ora tocca ai “gruppi più grandi”, cioè destre e Cinquestelle. Nel giorno dell’addio, delle dimissioni da segretario del Pd ratificate (con lui assente) davanti alla direzione del Nazareno, Matteoparla al Corriere della Sera. Non rinuncia a qualche altro tono “vendicativo”, come nella funerea dichiarazione del lunedì post-elettorale in cui se la prese con il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “La sconfitta – dice nell’intervista ad Aldo Cazzullo – impone di voltare pagina. Tocca ad altri. Io darò una mano: noi non siamo quelli che non scendono dal carro, ...