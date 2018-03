Pd | Martina | «Noi all’opposizione»

Direzione Pd - Martina : non cerchiamo capri espiatoriSalvini e Di Maio governino - noi all'opposizione : Il vicesegretario Dem apre i lavori del dopo-Renzi: "Non cerchiamo scorciatoie - ha detto in Direzione - a una sconfitta netta e inequivocabile che ci riguarda tutti, ciascuno per la propria responsabilità. Dalla sconfitta tutti dobbiamo imparare molto". Renzi non è presente, Gentiloni sì.

