Pd | Emiliano | mia area si astiene | sostegno a M5S

(Di lunedì 12 marzo 2018) Roma, 12 mar. (AdnKronos) – “Stasera, come ha detto Maurizio Martina, è finita una fase importante del Pd che per semplicità qualcuno ha chiamato renzismo ed è cominciata una nuova fase difficile, complessa che è un nuovo inizio che Martina ha addirittura definito fare costituente del nuovo Pd”. Lo ha detto Michelea margine della Direzione del Pd. “Per come sono andate le cose, il Pd è ancora un partito determinante, quindi abbiamo un ruolo determinante per dare al Paese un governo. Lo interpreteremo con grande senso di responsabilità come ci ha chiesto il Presidente della Repubblica, ma ovviamente noi non possiamo sostenere l’idea che il Pd vada all’opposizione, peraltro non si sa di quale governo, mandando in stallo la democrazia italiana”, ha aggiunto. “Abbiamo però apprezzato la voglia di unità e di direzione collegiale del ...