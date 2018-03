Pd | ecco tutte le correnti del partito

“eccoci qua”. Poi tutte morte. Un Vip addio al nubilato finisce in tragedia. Lei - figlia del noto milionario - si sarebbe dovuta sposare tra poche settimane. Ma la sua vita si è interrotta insieme a quella delle sue amiche. Morire in quel modo è davvero atroce : A fine mese avrebbe detto sì. sarebbe salita sull’altare con l’abito bianco e avrebbe iniziato un nuovo percorso di vita accanto all’uomo che amava. Bella, ricca, famosa e con un cuore buono. Sembrava tutto perfetto, invece il destino ha deciso diversamente. In un attimo, tutto si è frantumato lasciando in piedi solo macerie. La vita di Mina Basaran, 28 anni, figlia del proprietario dell’omonima holding turca (ex presidente del ...

M5S - dalla testimone di giustizia all'attore : ecco tutte le new entry : 'L'arte in Italia è imbavagliata dalla politica. Oggi grazie al Movimento 5 Stelle sono diventato un artista libero. Ripartiamo dalla cultura e dallo spettacolo', ha detto presentandosi il ...

M5S - dalla testimone di giustizia all'attore : ecco tutte le new entry : Farà di nuovo parlare di sé il capitano Gregorio De Falco, balzato agli onori della cronaca per la drammatica telefonata con il capitano Francesco Schettino durante il naufragio della Costa Concordia.

Allerta Meteo - forte maltempo al Centro/Nord mentre al Sud sembra già estate : ecco tutte le MAPPE del CNR : 1/14 ...

ecco tutte le offerte Kena Mobile del repertorio di marzo : Kena Mobile presenta il suo listino di offerte valido per il mese di marzo 2018. Sono ben cinque i piani presentati dal nuovo operatore virtuale di TIM e, come di consueto, la convenienza è al centro delle offerte proposte. Basti considerare che il piano più economico ha un costo pari a 2 euro mensili e il più salato tocca appena i 10 euro al mese. L'articolo Ecco tutte le offerte Kena Mobile del repertorio di marzo è stato pubblicato per la ...

C’è anche la pizza nel nuovo ristorante di Carlo Cracco - ma ecco quanto costa. Preparatevi alla sorpresa anche prima del conto - però : è una margherita diversa da tutte le altre - non solo per il prezzo : Evviva, una pizza stellata! Sì, nel nuovo ristorante di Carlo Cracco, inaugurato di recente in Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano, c’è anche un angolo bar-bistrot in cui assaggiare un classico della cucina italiana che difficilmente non incontra i gusti: l’intramontabile pizza margherita. Così, se avete sempre sognato di cenare in un ristorante stellato ma non vi sentite ancora pronti per piatti ricercati, ...

Palinsesti Tv dal 12 al 17 marzo : Isola vs Montalbano - ecco tutte le variazioni : Segnaliamo la variazione di alcuni Palinsesti relativi ai programmi tv in onda nei prossimi giorni, precisamente a partire dalla prossima settimana(dal 12 marzo). Segnaliamo che l’Isola dei famosi, dopo aver cambiato spesso giorno della messa in onda, stavolta non può fare a meno di “scontrarsi” con il Commissario Montalbano su Rai 1, mentre Sanremo Young raddoppia e ‘ostacola’ la Serie TV in partenza su Rai 2, Il Cacciatore, al via ...

Umberto Tozzi : prosegue il successo dei tour nei teatri d’italia. ecco tutte prossime date : Continua il grande successo per il ritorno dal vivo di Umberto Tozzi con il concerto di venerdì 9 marzo, alle ore 21, al Teatro Verdi di Firenze (via Ghibellina, 99 – ingresso a partire da 34,50 euro) e con quello tutto esaurito di martedì 13 marzo, alle ore 21, quando l’autore di “Ti amo” e “Gloria” ritornerà a Milano sul palco del Teatro Arcimboldi (Viale dell’Innovazione, 20 – sold out) con il suo nuovo spettacolo acustico. Dopo i sold out a ...

Formula 1 - ecco tutte le novità di Sky Sport F1 per il 2018 : Per il triennio 2018-2020, la Formula 1 in Italia sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky che ha svelato tutte le novità in cantiere per i propri abbonati.17 GP su 21 in diretta esclusiva. I primi 13 Gran Premi della stagione 2018 saranno trasmessi in diretta esclusiva su Sky Sport F1. I telespettatori che non hanno un abbonamento alla pay-tv, continueranno a poter assistere allo spettacolo della Formula 1 in differita di qualche ora, in ...

I bambini possono consumare caffè? ecco tutte le info utili : La caffeina è un alcaloide che viene estratto da molte piante come tè, semi di caffè e cacao, noci di cola etc., una sostanza stimolante e attivante del sistema nervoso centrale, in grado di contrastare la sonnolenza e indurre maggiore lucidità. In dosi eccessive, superati i 400 mg, però può indurre ad effetti collaterali come: irrequietezza, tremori, cefalea, bruciori di stomaco, insonnia e aumento della frequenza cardiaca. Nei bambini questi ...

L'8 marzo la giornata mondiale del rene - ecco tutte le iniziative negli ospedali : Come sottolinea il professor Luigi Biancone, direttore della struttura complessa Nefrologia, Dialisi e Trapianto della Città della salute e della Scienza di Torino, dei 6469 trapianti di rene ...

Elezioni 2018 - cosa succede dopo il voto del 4 marzo : ecco tutte le tappe per la formazione del nuovo governo : Chi si aspetta un nuovo governo ora, subito dopo il voto, resterà deluso: prima di sapere chi guiderà la XVIII Legislatura passerà un mese o forse anche più. Una volta scrutinate tutte le schede e certificati i risultati, prenderà il via la maratona per trovare i nuovi presidenti delle Camere e formare il nuovo governo. ecco tutte le tappe: 8-9 marzo – Deputati e senatori eletti possono cominciare a registrarsi in Parlamento: foto, ...

Stagione crocieristica - 44 scali a Brindisi : ecco tutte le navi : Brindisi - Saranno 44 in questa Stagione le toccate programmate delle navi da crociera nel porto di Brindisi, secondo il programma stilato dall'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico ...

ecco tutte le sfide dei leader nei collegi uninominali : Quasi tutti i vari leader e ministri in campo sono «protetti» da una serie di «paracadute» nel listini proporzionali che ne assicureranno l’ingresso in Parlamento anche in caso di sconfitta sul territorio...