Pd | Delrio | non cerchiamo nuovo capo ma nuova direzione

DIREZIONE PD SENZA MATTEO RENZI/ Video - diretta : “dimissioni ma non mollo”. Correnti tra Martina e Delrio : DIREZIONE Pd, Video e diretta SENZA MATTEO RENZI: possibili candidati segretario verso l'Assemblea Nazionale, relazione a Martina, Delrio per il post-RENZI? "Mai con Lega e M5s, non mollo".(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 14:05:00 GMT)

Indomito Renzi : se ne va - ma non vuole perdere sui capigruppo e sul prossimo segretario Pd... Delrio? : Indomito. Matteo Renzi se ne va dalla segreteria Pd, ma il suo non è un addio in punta di piedi. Lunedì la direzione nazionale formalizzerà il passo indietro, ma il segretario uscente vuole far pesare comunque il suo 70 per cento conquistato alle primarie del partito. Come? Con la scelta dei nuovi capigruppo: ipotesi Guerini alla Camera, mentre al Senato si balla tra Marcucci, Parrini, Bellanova o Pittella. E con un percorso ...

Delrio : "Italiani non sono dei rinco..." : "Io non sono convinto che gli italiani siano dei rincoglioniti ma che sceglieranno a chi dare con molta ponderazione chi ha consentito all'Italia di rimettersi sulla strada giusta. Gli italiani ...

Ancora forti disagi per il traffico Ferroviario. Delrio : 'non deve mai più accadare' : Restano Ancora forti i disagi sulla rete ferroviaria per l'ondata di gelo che ha investito l'italia. Per oggi garantiti l'80% dei treni ad alta velocita'. La rete ferroviaria italiana promette ...

Tutti dal ministro Delrio per la Ragusa Catania : non bastano le rassicurazioni del premier Gentiloni : Duccio Gennaro Tutti dal ministro Graziano Delrio , foto, . I sindaci dei comuni direttamente interessati alla realizzazione della Ragusa Catania non vogliono aspettare. Durate la giornata di lunedì ...

Dopo le liste - i musi lunghi nel Pd arrivano fino al governo : la rabbia di Minniti - di Delrio... E non si brinda a Palazzo Chigi : Tre quarti delle liste del Pd per le politiche 2018 sono cambiati nelle due notti dei lunghi coltelli: quella tra venerdì e sabato e quella tra sabato e domenica. Parlamentari come il deputato Angelo Rughetti (area Delrio) e la senatrice Francesca Puglisi (area Franceschini) erano sicuri di essere in lista fino all'ultimo: il primo nel suo collegio di Rieti e nel proporzionale, la seconda nel collegio Ferrara-Bologna. Poi, la doccia ...

Elezioni 2018 - la scena muta di Delrio : “Junker soddisfatto dall’incontro con Berlusconi?”. Non risponde e se ne va : Il ministro Graziano Delrio questa sera ha partecipato al convegno del Pd dal titolo “Adesso la Lombardia, per la politica che vuole fare meglio”. A margine dell’evento ha voluto fare il suo in bocca al lupo a Gori: “Sono qui per sostenere Gori che ha una proposta forte per la Lombardia e che può cambiare e fare meglio. Dovrà essere un rinnovamento per i cittadini”. Sulla domanda sull’incontro ...

Alitalia - ora Delrio frena Lufthansa Non svendiamo : L'offerta Lufthansa per Alitalia subisce un brusco stop dal governo. Ad annunciarlo, quasi a sorpresa, è Graziano Delrio che interviene a gamba tesa sui piani tedeschi riguardo alla compagnia di bandiera italiana e mette un freno alla trattativa per la vendita: «Pensiamo si possa fare molto meglio di Lufthansa per salvare posti di lavoro e fare più investimenti - dice il ministro dei Trasporti intervenendo alla trasmissione Kronos ...

Delrio : Renzi candidato premier? Non è detto : Non è detto cher "Il presidente del Consiglio lo deciderà il Presidente della Repubblica sulla base del voto e dei rapporti di forza parlamentari. Tocca agli elettori scegliere se vogliono un uomo del Pd, Di Maio o uno che indicherà Berlusconi". Così Graziano Delrio, ministro dei Trasporti, intervistato da La Repubblica."Siamo coerenti. Ricordo che in passatoci furono grandi polemiche quando si parlò di mettere Renzi ...

Aeroporto di Firenze - i comitati diffidano Delrio : “Il governo ha dato l’ok nonostante le prescrizioni non rispettate” : Toscana Aeroporti esulta per l’approvazione da parte del governo della valutazione d’impatto ambientale del Masterplan dell’Aeroporto di Firenze. La società presieduta da Marco Carrai ha comprato intere pagine dei quotidiani nazionali per spiegare come si svilupperà l’Aeroporto Amerigo Vespucci. Ma è ancora in corso il braccio di ferro con i comitati contro la costruzione del nuovo Aeroporto. Il coordinamento delle associazioni ...

Delrio : 'Noi ministri candidati nei collegi. Non abbiamo paura della gente' : È chiaro che giocheremo la nostra partita anche nei collegi, come tutti gli altri a viso aperto: non crediamo a una politica fatta nei salotti e non credo che presentarci nei collegi indebolirà il ...