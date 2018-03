“Pd all’opposizione” : Roma, 12 mar. (AdnKronos) – Matteo Renzi non è più, ufficialmente, segretario del Pd. L’ex premier ha formalizzato il suo addio con una lettera, stringatissima, letta alla Direzione del Pd che ha dato il via alla ‘reggenza’ di Maurizio Martina. Il vicesegretario ha individuato il percorso con chiarezza: opposizione (“alle forze che hanno vinto diciamo una cosa sola: ora non avete più alibi”) e niente Congresso ...

Senza Renzi ma sulla linea di Renzi : ok della direzione al documento che mette il Pd all'opposizione e 'promette' la gestione collegiale : Quando poco prima delle 18, prende la parola il governatore campano Vincenzo De Luca, nella sala in cui è riunita la direzione nazionale del Pd in molti sospendono il fiato. Chissà se si smarcherà da Matteo Renzi. E invece De Luca si mostra molto critico, ma non si stacca: "Siamo a un bivio tra ricostruire il partito o avviarci verso la deriva francese". E se non lo fa De Luca, non lo fa nemmeno Graziano Delrio e tutta la ...

Direzione Pd - Martina : «Lega e M5S governino - noi saremo all’opposizione» : È iniziata senza Matteo Renzi, al Nazareno, la resa dei conti nel Partito Democratico. Necessario esprimersi sui prossimi passi da compiere dopo le dimissioni del segretario

