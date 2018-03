Pattinaggio artistico | Mondiali Milano 2018 | programma | orari e tv Il calendario e tutte

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : i cinesi Sui Wenjing e Han Cong non difenderanno il titolo delle coppie : Arriva la notizia di un’altra rinuncia di peso in vista dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, che si svolgeranno a Milano. Questa volta, ad alzare bandiera bianca sono stati i cinesi Sui Wenjing e Han Cong, campioni iridati in carica nella gara delle coppie d’artistico, nonché reduci dalla conquista della medaglia d’argento olimpica. Il motivo del ritiro è da ricercarsi in una frattura da stress al piede destro ...

Pattinaggio artistico - Mondiali junior 2018 : Alexandra Trusova con due quadrupli domina il singolo femminile. Bellissimo risultato per Lucrezia Beccari : La quarta e ultima giornata di competizioni dei Campionati del Mondo junior, quest’anno in scena presso l’Armeec Arena di Sofia (Bulgaria), si è conclusa con il programma libero della specialità singolo femminile. Alexandra Trusova ha vinto la medaglia d’oro con ampio margine rispetto alle avversarie, segnando un nuovo record nel Pattinaggio femminile e proiettando la disciplina in una nuova fase. La pattinatrice classe 2004 ...

Pattinaggio artistico - Mondiali junior 2018 : tripletta russa nelle coppie di artistico. Daria Pavliuchenko e Denis Khodykin conquistano la medaglia d’oro : Dopo lo short program del singolo maschile, il programma libero delle coppie di artistico ha chiuso la seconda giornata di gare dei Campionati Mondiali junior 2018, quest’anno di scena nella capitale bulgara di Sofia. Daria Pavliuchenko e Denis Khodykin hanno confermato la prima posizione ottenuta dopo il primo segmento di gara conquistando per la prima volta il titolo iridato. Gli atleti allenati da Sergei Dobroskokov sono stati ...

Pattinaggio artistico - Mondiali junior 2018 : tripletta russa nelle coppie di artistico; Daria Pavliuchenko e Denis Khodykin conquistano la medaglia d’oro : Dopo lo short program del singolo maschile, il programma libero delle coppie di artistico ha chiuso la seconda giornata di gare dei Campionati Mondiali junior 2018, quest’anno di scena nella capitale bulgara di Sofia. Daria Pavliuchenko e Denis Khodykin hanno confermato la prima posizione ottenuta dopo il primo segmento di gara conquistando per la prima volta il titolo iridato. Gli atleti allenati da Sergei Dobroskokov sono stati ...

Pattinaggio artistico - Mondiali junior 2018 : Daria Pavliuchenko e Denis Khodykin al comando dopo lo short; qualificazione mancata per Carli-... : La città di Sofia, splendida capitale della Bulgaria, a partire da oggi ospita i Campionati del Mondo junior di Pattinaggio artistico ; dopo la short dance , gara di apertura della rassegna, sono scesi sul ghiaccio della Armeec Arena i giovani atleti delle coppie di artistico . La coppia russa ...

Pattinaggio artistico - Mondiali junior 2018 : Daria Pavliuchenko e Denis Khodykin al comando dopo lo short; qualificazione mancata per Carli-Pauletti : La città di Sofia, splendida capitale della Bulgaria, a partire da oggi ospita i Campionati del Mondo junior di Pattinaggio artistico; dopo la short dance, gara di apertura della rassegna, sono scesi sul ghiaccio della Armeec Arena i giovani atleti delle coppie di artistico. La coppia russa formata dai Campioni in carica Daria Pavliuchenko e Denis Khodykin, si è piazzata momentaneamente al comando della classifica dopo aver realizzato un ottimo ...

Pattinaggio artistico - Matteo Rizzo suona la carica per i Mondiali Junior : “Voglio rimanere tra le prime cinque posizioni” : Matteo Rizzo, dicianovenne romano stanziato a Bergamo, è stato senza dubbio la rivelazione di questa stagione: dopo essersi laureato Campione Nazionale, l’atleta azzurro ha fatto il suo esordio Olimpico a PyeongChang 2018 pattinando tra Team Event e gara di specialità quattro programmi di altissimo livello. Le ottime prestazioni Olimpiche sono arrivate a seguito di una prima parte di stagione a dir poco eccezionale, iniziata con la ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : Yuzuru Hanyu infortunato - non ci sarà : Vincitore del suo secondo titolo olimpico consecutivo in quel di PyeongChang, il fuoriclasse giapponese Yuzuru Hanyu non ha ancora recuperato del tutto dall’infortunio alla caviglia subito in allenamento ad inizio novembre, nel riscaldamento dell’NHK Trophy. Il campione nipponico aveva stretto i denti per partecipare alla rassegna a cinque cerchi, ma il riacutizzarsi del dolore, unito ad un ulteriore infortunio ad un ginocchio, ...

Pattinaggio artistico - Chiara Calderone e Pietro Papetti al primo Mondiale Junior prima del passaggio di categoria : “L’obiettivo è la qualificazione per il libero”. : ESCLUSIVA – Chiara Calderone e Pietro Papetti, danzatori sul ghiaccio tesserati con la società Agorà Skating Team di Milano, si apprestano a partecipare al loro primo Campionato del Mondo Junior insieme, che si svolgerà nella città di Sofia (Bulgaria) dal 7 all’11 marzo. La coppia, di nuova formazione, ha deciso di iniziare la propria avventura nell’estate 2017; dopo pochissimi allenamenti gli atleti azzurri hanno partecipato ...

Pattinaggio artistico - Sara Carli e Marco Pauletti al debutto Mondiale : “Convocazione importante - cercheremo di pattinare entrambi i segmenti” : Ai prossimi Campionati del Mondo Junior, in programma a Sofia dal 7 all’11 marzo, i colori azzurri per quanto concerne la specialità delle coppie di artistico Saranno rappresentati da Sara Carli e Marco Pauletti. I giovani atleti della società Ice Club di Torino, allenati da Cristiana e Fabiana Di Natale, hanno iniziato la loro attività in coppia nel maggio 2017 a seguito del trasferimento di Marco, pattinatore trentino, giunto nel ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv. Tutte le date : In streaming, quindi, sarà possibile assistere alle gare su Rai Play , Eurosport Player e Sky Go . Il Programma Mercoledì 21 marzo 10:45 Short program femminile 18:00 Cerimonia d'apertura 18:45 Short ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv. Tutte le date : Dopo i Giochi Olimpici il Pattinaggio artistico viaggia spedito verso i Mondiali 2018, che si terranno a Milano, al Forum di Assago. Mancheranno alcune stelle, che hanno deciso di concludere anzitempo la stagione, ma ci saranno comunque tanti campioni per proporre anche in Italia la magia della danza e dello spettacolo sul ghiaccio. Ci saranno, soprattutto, gli atleti azzurri. Potrebbe essere l’ultima gara della carriera di Carolina ...

Pattinaggio artistico - Lucrezia Beccari pronta per i Mondiali juniores : “Voglio fare bene - porterò a Sofia il dramma delle vittime della Shoah” : Giovanissima promessa del Pattinaggio di figura italiano, Lucrezia Beccari, pattinatrice classe 2003 tesserata con la società Ice Club di Torino, dopo una stagione ricca di bellissimi risultati coronata con la vittoria ai Campionati Nazionali, si appresta a fare il suo esordio ai Mondiali juniores, previsti nella città di Sofia (Bulgaria) dal 6 all’11 Marzo. La talentuosa atleta azzurra è carica e motivata per il suo esordio nella rassegna ...

Pattinaggio artistico - Sarajevo Open 2018 : ottimo terzo posto per Lucrezia Gennaro. Trionfo di Michela Sacchet in categoria Junior : Questo fine settimana la Olympic Hall J.A Samaranch della capitale della Bosnia-Erzegovina ha ospitato il Sarajevo Open 2018, competizione internazionale di Pattinaggio artistico giunta alla sua quarta edizione. Nel singolo femminile Senior l’atleta azzurra Lucrezia Gennaro si è piazzata in terza posizione, continuando il suo trend positivo dopo la vittoria dell’EduSport Trophy di Bucarest e il quinto posto nella difficilissima gara ...