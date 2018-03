Partenza col botto per la mostra dei dinosauri al Museo Caffi di Bergamo

Pd - il modello Lazio per la riPartenza del centrosinistra : “Con Nicola Zingaretti come leader” : Massimiliano Smeriglio, vice presidente uscente della Regione Lazio e già vicino a Giuliano Pisapia, apre alla possibilità di esportare il modello Lazio al “campo progressista” nazionale. Con Nicola Zingaretti come leader. “Se le cose dovessero andare come sembra, ovvero con una vittoria con un margine non altissimo, in questa situazione di straripamento di M5S e destre estreme, nel Lazio abbiamo fatto un miracolo”. La ...