Paralimpiadi PyeongChang 2018 | martedì 13 marzo Programma | orari e tv Tutti i titoli di

Sledge hockey - Paralimpiadi PyeongChang 2018 – Tabellone semifinali e finali : date - programma - orari e tv. Italia per una medaglia! : Manca ancora una giornata al termine della fase a gironi del torneo di Sledge hockey alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 ma sostanzialmente si è definito il Tabellone delle semifinali. Il Canada ha già blindato il primo posto nella Pool A, gli USA non ne sono ancora certi matematicamente (dovranno battere la Corea del Sud domani, come da pronostico). Le due corazzate sono le principali indiziate per contendersi la medaglia ...

Sledge hockey - Paralimpiadi PyeongChang 2018 : Italia-USA - la semifinale. Data - programma - orario d’inizio e tv : L’Italia dello Sledge hockey si è qualificata alle semifinali alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri hanno riscritto la storia e per la prima volta potranno lottare per conquistare una medaglia ai Giochi. Si tratta di un traguardo incredibile per Planker e compagni, capaci di battere Norvegia e Svezia per raggiungere un traguardo davvero incredibile. Ora gli azzurri non vogliono smettere di sognare e sono in corsa per ...

Sledge hockey - Paralimpiadi PyeongChang 2018 : azzurri EROICI! Svezia al tappeto - storica semifinale per l’Italia! : L’Italia dello Sledge hockey ha riscritto la storia qualificandosi alle semifinali delle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Per la prima volta la nostra Nazionale lotterà per le medaglie ai Giochi: gli azzurri hanno realizzato un sogno, hanno compiuto una vera e propria impresa e sono entrati nel mito di questo sport completando una cavalcata davvero incredibile. Dopo aver sconfitto la Norvegia all’esordio e aver perso ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Manuel Pozzerle rimpingua il medagliere con un argento. Il canadese Brian McKeever da leggenda : La terzaa giornata di competizioni alle Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018 ha visto l’assegnazione di nove nuovi titoli, quattro nello sci di fondo e cinque nello snowboard, oltre a prevedere la prosecuzione dei tornei di wheelchair curling e sledge hockey. Dopo le due medaglie arrivate dallo sciatore ipovedente Giacomo Bertagnolli, sempre accompagnato dalla guida Fabrizio Casal, l’Italia ha conquistato un argento anche nello ...

Medagliere Paralimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Stati Uniti al comando - Italia 14^ dopo tre giornate : Medagliere Paralimpiadi PyeongChang 2018 Rank NPC Gold Silver Bronze Total 1 United States (USA) 6 5 4 15 2 France (FRA) 3 3 3 9 3 Ukraine (UKR) 3 2 4 9 4 Neutral Paralympic ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutti i podi e i risultati di lunedì 12 marzo : TUTTE LE MEDAGLIE PARALIMPICHE DI lunedì 12 marzo SCI DI FONDO 20 KM MASCHILE – STANDING Ihor Reptyukj Benjamin Daviet Håkon Olsrud 20 KM MASCHILE – IPOVEDENTI Brian McKeever / Graham Nishikawa Yury Holub / Dzmitry Budzilovich Thomas Clarion / Antoine Bollet 15 KM FEMMINILE – IPOVEDENTI Sviatlana Sakhanenka / Raman Yashchanka Oksana Shyshkova / Vitaliy Kazakov Mikhalina Lysova / Alexey Ivanov 15 KM FEMMINILE ...

Paralimpiadi PyeongChang 2018 - Manuel Pozzerle conquista l’argento nello snowboard! L’Italia vince la terza medaglia : Manuel Pozzerle ha conquistato una fantastica medaglia d’argento alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurro, già Campione del Mondo nella categoria SB-UL di snowboard, si è dovuto arrendere soltanto all’australiano Simone Patmore precedendo sul podio lo statunitense Mike Minor. Il 39enne (ha spento le candeline lo scorso 4 febbraio) di origini veronesi è stato il primo italiano capace di vincere il titolo ...

LIVE Italia-Svezia - Paralimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : gli azzurri per volare in semifinale nello sledge hockey : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match valido per il torneo di sledge hockey alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri tornano in campo dopo aver battuto la Norvegia e aver perso con il Canada: oggi contro gli scandinavi vanno a caccia di una storica qualificazione alle semifinali. Planker e compagni sono chiamati alla vittoria: un successo pieno ci garantirebbe la qualificazione matematica, un ...

Paralimpiadi PyeongChang 2018 : lunedì 12 marzo. Programma - orari e tv. Tutti i titoli di giornata : lunedì 12 marzo sarà una giornata davvero ricca alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 con l’assegnazione di diverse medaglie. Di seguito il Programma dettagliato e Tutti gli orari di lunedì 12 marzo alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due e su RaiSport, in diretta streaming sul sito della Rai. lunedì 12 MARZO: 01.35 CURLING – Round robin (sesta ...

Paralimpiadi PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara lunedì 12 marzo. Gli orari in cui saranno al via gli azzurri : lunedì 12 marzo con diversi italiani in gara alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Cristian Toninelli sarà impegnato nella 20km di sci di fondo, avremo un terzetto nello snowboardcross e poi l’Italia dello sledge hockey che sfiderà la Svezia con vista sulle semifinali. Di seguito tutti gli italiani in gara, il programma dettagliato e tutti gli orari di lunedì 12 marzo alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. ...

Sledge hockey - Paralimpiadi PyeongChang 2018 : Italia sconfitta dal Canada - azzurri in lotta per le semifinali : Niente da fare per l’Italia contro il Canada, vicecampione del Mondo, nella seconda partita del torneo di Sledge hockey alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri, che all’esordio avevano sconfitto la Norvegia compiendo un importante passo verso le semifinali, hanno perso per 10-0 contro la compagine della Foglia d’Acero che si è rivelata decisamente superiore per le nostre qualità tecniche. L’Italia ...