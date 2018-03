Papa Francesco | 5 anni di sfide I gesti che hanno segnato la Chiesa

BENEDETTO XVI DIFENDE Papa FRANCESCO/ Lettera di Ratzinger “Continuità interiore tra i due pontificati” : BENEDETTO XVI DIFENDE PAPA FRANCESCO in una Lettera: Ratzinger scrive, “basta con lo stolto pregiudizio per cui Bergoglio sarebbe privo di formazione teologica, non è così"(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 21:46:00 GMT)

5 anni di Papa Francesco - raccontati bene : Tutto cominciò, 5 anni fa, con quel sorprendente ed inusuale "Fratelli e sorelle, buona sera!....", saluto che mai nessun pontefice appena eletto in precedenza aveva mai fatto. Era la sera del 13 ...

Papa Francesco telefona a una malata di tumore a Ischia : 'Io prego per lei e lei preghi per me' : di Franca Giansoldati Città del Vaticano - Papa Francesco ha telefonato a una signora di Ischia malata di tumore e impegnata nel volontariato con i poveri. Lo rende noto il Vaticano raccontando la ...

Ratzinger difende Papa Francesco : "Basta con lo stolto pregiudizio su Bergoglio. C'è continuità tra il mio pontificato e il suo" : I volumi della collana "La Teologia di Papa Francesco" presentati oggi "mostrano a ragione che Papa Francesco è un uomo di profonda formazione filosofica e teologica e aiutano perciò a vedere la continuità interiore tra i due pontificati, pur con tutte le differenze di stile e di temperamento". Lo dice in un messaggio il Papa emerito Benedetto XVI."Plaudo a questa iniziativa che vuole opporsi e reagire allo stolto ...

Il lustro di Francesco - Papa diverso : Cinque anni dall'elezione di Jorge Mario Bergoglio, tra fan e contestatori: cronaca di un pontificato alla svolta

Papa Francesco - una guida che tocca il cuore di tutti noi : Certamente è intervenuto su tanti temi che toccano la vita concreta delle persone : la famiglia, i poveri, i cristiani di altre confessioni, il mondo del lavoro e dell'economia, le donne, i giovani. ...

Papa Francesco ai politici : 'Non rassegnatevi mai alle disparità' : "Voi politici siete chiamati a cercare sempre di farvi prossimi degli altri, specialmente delle persone in situazione di precarietà, e a non rassegnarvi mai alla disparità sociale, radice dei mali ...

Papa Francesco va da Sant'Egidio e bacchetta quei cristiani che non aprono le porte ai migranti : Città del Vaticano Papa Francesco festeggia i 50 anni della Comunità di Sant'Egidio e sembra rispondere a quei cristiani che davanti al fenomeno delle migrazioni invece che aprire...