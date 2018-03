Papa | Benedetto XVI | ' Reagire a stolto pregiudizio su Francesco'

Benedetto XVI difende Papa Francesco/ Lettera di Ratzinger “basta stolto pregiudizio su Bergoglio non-teologo” : Benedetto XVI difende Papa Francesco in una Lettera: Ratzinger scrive, “basta con lo stolto pregiudizio per cui Bergoglio sarebbe privo di formazione teologica, non è così"(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 19:19:00 GMT)

La scure del Papa su preti e vescovi pedofili : Francesco più duro di Benedetto. Ecco cosa cambia nella Chiesa : La tutela dei minori resta una sfida operativa per ridare credibilità alla testimonianza cristiana e fiducia alla figura del sacerdote come persona di cui potersi fidare come di nessun altro al mondo. ...

“È in queste condizioni”. Papa Ratzinger - nuove allarmanti indiscrezioni. A parlare della situazione di Benedetto XVI questa volta è il fratello. La reazione dei fedeli : Lucido, anzi lucidissimo. Coi ricordi ancora ben intatti e la solita grinta messa in mostra in passato. A chi l’ha incontrato recentemente, Joseph Ratzinger si è mostrato come una persona presente nel dialogo, che sa conversare senza alcun intoppo, seguire le parole degli altri e annotare bene a mente date e nomi. L’età, invece, ne ha minato purtroppo le capacità fisiche. All’indomani del quinto anniversario della ...

Papa Benedetto XVI È MALATO?/ Georg Ratzinger - “mio fratello Joseph ha una paralisi” - ma Vaticano lo smentisce : PAPA BENEDETTO XVI è malato: Georg Ratzinger ad una rivista tedesca, "mio fratello Joseph soffre di una particolare paralisi. Prego per una buona morte". Ma il Vaticano lo smentisce(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 15:20:00 GMT)

Papa Benedetto XVI è malato/ Georg Ratzinger : «mio fratello Joseph ha una paralisi - prego per una buona morte" : Papa Benedetto XVI è malato: Georg Ratzinger ad una rivista tedesca, 'mio fratello Joseph soffre di una particolare paralisi. prego per buona morte'.

Papa Benedetto XVI è malato/ Georg Ratzinger : «mio fratello Joseph ha una paralisi - prego per una buona morte” : Papa Benedetto XVI è malato: Georg Ratzinger ad una rivista tedesca, "mio fratello Joseph soffre di una particolare paralisi. prego per una buona morte per me e per lui"(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 12:13:00 GMT)

Joseph Ratzinger - preoccupano le condizioni di salute di Papa Benedetto XVI. Il fratello : “spero che abbia una buona ora della morte” : Il Papa emerito Benedetto XVI ricorre sempre più spesso all’utilizzo di una sedia a rotelle per muoversi e sarebbe affetto da una malattia paralizzante: a rivelarlo e’ suo fratello Georg in un’intervista al giornale ‘Neue Post’ rilanciata anche dal portale di informazione della Santa Sede ‘Vatican News’. La preoccupazione del fratello Georg e’ che questa malattia paralizzante del Papa emerito possa ...

Dimissioni di Benedetto XVI : 5 anni fa la rinuncia di Papa Ratzinger - : L'11 febbraio 2013, il pontefice ufficializzò una decisione senza precedenti nell'era moderna, esercitando per la prima volta un'opzione prevista dal diritto canonico solo dal 1983

Ratzinger chiamò Papa Francesco dopo il Conclave/ Benedetto XVI : "prometto la mia totale obbedienza" : Joseph Ratzinger chiamò Papa Francesco dopo il Conclave: il Papa Emerito Benedetto XVI spiegò commosso a Bergoglio, 'prometto totale obbedienza'.

Ratzinger chiamò Papa Francesco dopo il Conclave/ Benedetto XVI : “prometto la mia totale obbedienza” : Joseph Ratzinger chiamò Papa Francesco dopo il Conclave: il Papa Emerito Benedetto XVI spiegò commosso a Bergoglio, "prometto fin da ora la mia totale e sconfinata obbedienza"(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 16:56:00 GMT)

La commovente lettera di Papa Benedetto XVI : "Sono in pellegrinaggio verso casa" : "Nel lento scemare delle forze fisiche, interiormente sono in pellegrinaggio verso Casa". Sono le parole che il Papa emerito Benedetto XVI ha indirizzato al Corriere della Sera , in un breve messaggio ...

“Sono in viaggio verso casa…”. La lettera choc di Papa Benedetto XVI. Le strazianti parole di Ratzinger - la tristezza dei fedeli : L’undici febbraio di 5 anni fa c’erano le nuvole su Roma. Un temporale. Un fulmine che centra la basilica di San Pietro. Un simbolo per chi ci crede, un segnale per chi si sforza sempre di guardare un po’ oltre anche quando, dietro lo steccato, c’è esattamente quello che la realtà vuole che ci sia e non i nostri desideri. papa Ratzinger si dimise in un giorno di pioggia. Via dalla politica. Incapace di arginare la corruzione del clero ed ...

Papa Ratzinger lettera al Corriere/ Benedetto XVI : "sono in pellegrinaggio verso Casa" : Benedetto XVI ha inviato una lettera al Corriere della Sera: Papa Ratzinger e l'ultimo viaggio, "un pellegrinaggio verso casa".

Papa Ratzinger lettera al Corriere/ Benedetto XVI : “sono in pellegrinaggio verso Casa” : Benedetto XVI ha inviato una lettera autografa ai lettori del Corriere della Sera che in tanti chiedevano sue notizie: ha risposto con la profondità di un padre in viaggio "verso Casa"(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 11:11:00 GMT)