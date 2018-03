Paola Di Benedetto L' ex Matteo Gentili pronto al confronto Isola dei Famosi 2018

Paola di Benedetto - parla l'ex : 'Mi aveva detto di aspettarla' : ROMA - 'Non la cercherò più, non le scriverò mai'. Matteo Gentili , ex-fidanzato di Paola di Benedetto , naufraga all'Isola dei Famosi, a Domenica Live commenta le dichiarazioni dell'ex-fidanzata sull'...

“Mai dire mai”. Sorpresa Francesco Monte : ha detto proprio così. Il canna-gate e Paola Di Benedetto stavolta non c’entrano. Resterete sorpresi : Avevamo lasciato Francesco Monte stretto nel riserbo più assoluto sulla faccenda canna-gate. Dopo il ritiro spontaneo all’Isola dei Famosi, l’ex naufrago aveva fatto sapere di non essere intenzionato a partecipare a trasmissioni tv per parlare delle accuse di Eva Henger. Su consiglio dei suoi legali, spiegava in un lungo post su Instagram, ha scelto la strada del silenzio, non facendosi mai vedere nemmeno in studio, ...

Paola Di Benedetto torna dall’Isola - Francesco Monte confessa i suoi sentimenti : Francesco Monte e Paola Di Benedetto possono finalmente riabbracciarsi. Dopo l’eliminazione della modella vicentina dall

“Quei due in auto….’’. Boom! L’incontro tra Francesco e Paola Di Benedetto… Gli ex naufraghi - entrambi tornati in Italia dopo l’esperienza sull’Isola dei Famosi - sono sempre più vicini. E le voci corrono. Cosa si è saputo sull’atteso primo appuntamento : Ci siamo: sta per succedere quello che in tanti aspettano da tempo. E cioè? E cioè L’incontro tra Francesco e Paola Di Benedetto… Evviva. Dunque, per chi fosse rimasto indietro, in Honduras, tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto era nata una bella simpatia, poi c’è stato il canna-gate e l’idillio è finito. Eva Henger, la prima eliminata del reality, ha detto che Francesco Monte avrebbe acquistato e fumato della droga mentre tutti erano ancora ...

Isola dei famosi 2018 - Francesco Monte pronto per una storia con Paola Di Benedetto : Francesco Monte è pronto per innamorarsi di nuovo e la fortunata è chiaramente Paola Di Benedetto. I due si sono conosciuti sulle spiagge assolate dell’Honduras dove sono sbarcati per partecipare a L’Isola dei famosi. Tra di loro il feeling è subito parso evidente anche al resto del gruppo, ma il canna-gate ha poi costretto Monte al ritiro e dunque alla separazione dalla giovane. Eppure l’interesse da parte di entrambi pare ...

Isola dei Famosi - eliminata Paola Di Benedetto : Filippo Nardi - e non solo lui - rimpiangerà le sue curve : Paola Di Benedetto deve lasciare l'Isola dei Famosi , SPECIALE 1 - SPECIALE 2 - TUTTI I , , dopo un complicatissimo e quasi incomprensibile meccanismo di votazioni incrociate, eliminazioni, ripescaggi&...

Isola dei Famosi 2018 : eliminata Paola Di Benedetto - al televoto Rosa Perrotta - Alessia Mancini e Simone Barbato : Mentre Paola dice addio all'Isola, è lotta all'ultimo voto per Rosa, Alessia e Simone, nominati di questa settima puntata.