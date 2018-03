Paok-Aek Atene | far west in campo Presidente con la pistola minaccia arbitro

Grecia - follia in Paok-Aek : presidente in campo con la pistola dopo gol annullato : Il patron di casa non ha digerito un gol annullato ai suoi. Jimenez, tecnico Aek: "Chiusi negli spogliatoi"

Follia Paok-Aek - presidente entra in campo con la pistola dopo un gol annullato [VIDEO] : Episodio shock in Grecia durante la gara tra Paok ed Aek. A pochi minuti dal termine viene annullata una rete ai padroni di casa, reazione incredibile da parte del presidente del Paok che ha invaso il campo armato di pistola e ha intimato i suoi calciatori di lasciare il campo. Come raccontano i media greci anche una clamorosa minaccia nei confronti del direttore di gara: “la tua carriera finisce qua”. Il presidente è stato scortato ...