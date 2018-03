Panchina Atalanta | conferme sull’addio di Gasperini | il Napoli ed il ritorno al Genoa

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Atalanta - il nome in pole per sostituire Gasperini : le ultime : Panchina Atalanta – Il campionato di Serie A è entrato nella fase importante, in particolar modo si candida ad essere protagonista l’Atalanta, il massimo torneo italiano è rimasto l’unico obiettivo dopo l’eliminazione in campionato ed Europa League. La squadra di Gasperini ha intenzione di tornare in corsa per la qualificazione in Europa ed in questo senso risulteranno molto importanti le prossime partite. I rapporti tra ...

LIVE Juventus-Atalanta - Coppa Italia in DIRETTA : 0-0. Formazioni ufficiali : c’è Buffon - Dybala in Panchina. Allegri sceglie Alex Sandro nel tridente : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Atalanta, ritorno della semifinale della Coppa Italia. Le due squadre dovevano trovarsi di fronte domenica, sempre a Torino, ma la neve ha impedito lo svolgersi del match. Oggi, invece, non dovrebbero esserci problemi. Si riparte dall’1-0 dell’andata, firmato da Gonzalo Higuain. Proprio il Pipita potrebbe essere recuperato in vista dell’incontro odierno. È un periodo ...

Probabili formazioni / Atalanta Borussia Dortmund : chi palla Panchina? Diretta tv - notizie (Europa League) : Probabili formazioni Atalanta Borussia Dortmund: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. La Dea ci crede: tutti a disposizione di Gasperini in Europa League(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 17:50:00 GMT)

Borussia Dortmund-Atalanta - Europa League 2018 : le probabili formazioni. Gomez titolare - Reus in Panchina : E’ di nuovo tempo di coppe europee per il calcio: giovedì 15 febbraio andrà in scena l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Al Signal Iduna Park di Dortmund si terrà, alle ore 19.00, la sfida tra Borussia ed Atalanta: sorteggio non certamente fortunato per la Dea. I gialloneri infatti sono retrocessi dalla Champions League ed erano la più insidiosa tra le formazioni inserite in seconda fascia: per gli orobici si ...

Atalanta-Napoli formazioni ufficiali : Hamsik in Panchina - c’è Zielinski : Sono state comunicate pochi secondi fa le formazioni ufficiali per Atalanta-Napoli, partita della 21/a giornata di Serie A che si gioca come anticipo alle ore 12:30. Confermate le indiscrezioni dell’ultim’ora che vedono Piotr Zielinski partire dal primo minuto al posto di Marek Hamsik, recuperato dall’attacco influenzale che per quasi tutta la settimana gli aveva impedito di allenarsi con il […] L'articolo Atalanta-Napoli formazioni ...

Atalanta-Napoli formazioni ufficiali : Hamsik in Panchina - c’è Zielinski : Sono state comunicate pochi secondi fa le formazioni ufficiali per Atalanta-Napoli, partita della 21/a giornata di Serie A che si gioca come anticipo alle ore 12:30. Confermate le indiscrezioni dell’ultim’ora che vedono Piotr Zielinski partire dal primo minuto al posto di Marek Hamsik, recuperato dall’attacco influenzale che per quasi tutta la settimana gli aveva impedito di allenarsi con il […] L'articolo Atalanta-Napoli formazioni ...

Hamsik convocato - ma contro l'Atalanta sarà quasi sicuramente Panchina : Toccherà all'ultima rifinitura per sciogliere i dubbi sull'impiego di Marek Hamsik . Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il capitano azzurro è tornato ad allenarsi ieri dopo una settimana trascorsa con febbre alta, e facendo un lavoro in palestra. Per la sfida contro l'Atalanta il capitano sarà convocato, ma è in ...

Probabili formazioni / Roma Atalanta : mosse dalla Panchina. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Roma Atalanta: Diretta tv, orario, le notizie live alla vigilia della partita di Serie A per la 20^ giornata. I moduli e i possibili titolari(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 17:50:00 GMT)

Roma - Gonalons : 'Sogno di vincere la Champions'. Nainggolan a rischio Panchina con l'Atalanta : La Roma torna in campo per preparare la partita contro l'Atalanta di sabato alle 18. Non sarà convocato Defrel alle prese con il recupero per il problema alla rotula, mentre sono tornati disponibili ...