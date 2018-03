: #UltimOra Morte #Pamela, Riesame: no a scarcerazione nigeriani accusati di omicidio #Canale50… - SkyTG24 : #UltimOra Morte #Pamela, Riesame: no a scarcerazione nigeriani accusati di omicidio #Canale50… - sere__3 : RT @SkyTG24: #UltimOra Morte #Pamela, Riesame: no a scarcerazione nigeriani accusati di omicidio #Canale50 - NotizieIN : Pamela,Riesame:no libertà a 2 nigeriani -

Il Tribunale deldi Macerata non ha concesso la scarcerazione ai dueaccusati di aver ucciso la 18enne, per poi oltraggiarne e occultarne il cadavere. E' stato dunque respinto il ricorso presentato dai legali di Lucky Desmond e Awelima Lucky. Erano stati fermati a inizio febbraio nell'ambito delle indagini sulla morte della ragazza, trovata smembrata in due trolley. Il fermo era stato convalidato il 14 febbraio. L'autopsia aveva accertato cheera stata uccisa con 2 coltellate al torace(Di lunedì 12 marzo 2018)