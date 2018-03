Palestra gratuita a Foggia nel progetto di lotta contro l' obesità

puglia

: In occasione della giornata internazionale della donna si terrà ad Alghero, presso la Palestra del Judo Club in... - AlgheroEco : In occasione della giornata internazionale della donna si terrà ad Alghero, presso la Palestra del Judo Club in... - CeredaDiego : @Rikydesa Lo so, le scale sono palestra gratuita ?????? - BoxingTeamDanny : Buongiorno AVVISO OGGI LA PALESTRA APRIRÀ ALLE 17:30 IL CORSO DI BOXING JUNIOR SARÀ SPOSTATO ALLE 18:00 MUAY Thai… -

(Di lunedì 12 marzo 2018) ... una serie di iniziative organizzate per anticipare e sostenere il FRI " Festival della Ricerca e dell'Innovazione che per questo 2018 avrà come finalità la promozione di " Sport e Nutrizione ". L'...