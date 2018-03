Palermo | un disperso a Piano Battaglia | ricerche in corso 2

Palermo : un disperso a Piano Battaglia - ricerche in corso : Palermo , 12 mar. (AdnKronos) - Paura nel pomeriggio nel Palermitano per un uomo di 63 anni smarritosi nella zona di Piano Battaglia . L'uomo, uscito per andare a funghi, si è inoltrato nei sentieri impervi non riuscendo più a fare rientro a casa. Immediato l'allarme e le ricerche dei carabinieri che,

Palermo : un disperso a Piano Battaglia - ricerche in corso : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) – Paura nel pomeriggio nel Palermitano per un uomo di 63 anni smarritosi nella zona di Piano Battaglia. L’uomo, uscito per andare a funghi, si è inoltrato nei sentieri impervi non riuscendo più a fare rientro a casa. Immediato l’allarme e le ricerche dei carabinieri che, grazie al gps, sono riusciti a rintracciarlo in contrada Pizzo Carbonara. Alle operazioni di recupero partecipano anche gli uomini ...