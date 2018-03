Palermo | città sempre più smart city | siglata intesa con Università e NetApp 2

Palermo : città sempre più smart city - siglata intesa con Università e NetApp : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - Un protocollo di intesa per la realizzazione di servizi innovativi per le smart city, la formazione continua per la pubblica amministrazione e la costituzione di un Centro di competenza per il trasferimento tecnologico e per la diffusione di progetti imprenditoriali in

Persone impazzite per il reddito di cittadinanza : dopo Bari anche Palermo Video : Il #reddito di cittadinanza è assolutamente il protagonista del momento. I Caf centri di assistenza fiscale hanno subito, negli ultimi giorni, numerose richieste per quanto concerne il reddito minimo garantito. In principio fu Bari, subito dopo le elezioni, a scatenare il tumulto del reddito di cittadinanza. In numerosi Caf della Puglia, diversi ragazzi si sono rivolti a loro per chiarimenti in merito. Il M5S smentito: non è una fake news Come ...

Persone impazzite per il reddito di cittadinanza : dopo Bari anche Palermo : Il reddito di cittadinanza è assolutamente il protagonista del momento. I Caf (centri di assistenza fiscale) hanno subito, negli ultimi giorni, numerose richieste per quanto concerne il reddito minimo garantito. In principio fu Bari, subito dopo le elezioni, a scatenare il tumulto del reddito di cittadinanza. In numerosi Caf della Puglia, diversi ragazzi si sono rivolti a loro per chiarimenti in merito. Il M5S smentito: non è una fake news Come ...

Qui non si fanno pratiche per reddito di cittadinanza : l'avviso in Caf di Palermo : La proposta del reddito di cittadinanza - lanciata dal Movimento 5 Stelle - sta creando non pochi problemi ai centri di assistenza fiscale. Come dimostrato dal caso di Giovinazzo, Comune in provincia di Bari, in cui i Caf sono stati assaltati da telefonate di disoccupati: "Dateci il modulo per chiedere il reddito di cittadinanza".La protestaNon un caso isolato. Come denucia il sindacalista di Asia, Alternativa sindacale ...

Elezioni : patronato Palermo espone cartello 'Qui no pratiche reddito cittadinanza' : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - "In questo Caf non si fanno pratiche per il reddito di cittadinanza". Il cartello è stato esposto oggi, anche in lingua araba, da patronato Enasc di Palermo, dopo l'ennesima richiesta per il reddito di cittadinanza arrivata dai cittadini. "Ecco cosa siamo costretti a sc

Elezioni : patronato Palermo espone cartello ‘Qui no pratiche reddito cittadinanza’ : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) – “In questo Caf non si fanno pratiche per il reddito di cittadinanza”. Il cartello è stato esposto oggi, anche in lingua araba, da patronato Enasc di Palermo, dopo l’ennesima richiesta per il reddito di cittadinanza arrivata dai cittadini. “Ecco cosa siamo costretti a scrivere oggi grazie ai Cinque Stelle”, lamenta Toto Barone, sindacalista di Asia, Alternativa sindacale ...

Palermo : cacciato da bar - Centro Astalli 'nessun razzismo - città è accogliente' (2) : (AdnKronos) - Il Centro Astalli gestisce lo Sprar, il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, che può contare su 30 posti, e poi il Centro diurno operativo grazie all'attività dei volontari. "Dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 accogliamo i migranti offrendo loro ogni tipo di s

Palermo : cacciato da bar - Centro Astalli 'nessun razzismo - città è accogliente' : Palermo, 3 mar. (AdnKronos) - "Non parlerei di razzismo, ma di qualche caso isolato, l'atteggiamento del singolo che non appartiene certo alla città. Almeno a Ballarò, dove noi operiamo dal 2006, non ho notato un cambiamento nei comportamenti dei residenti". Alfonso Cinquemani, responsabile del cent

Città blindate - botte a Milano Liberi i picchiatori di Palermo : La guerriglia non c'è stata. Eccezion fatta per tafferugli di entità più che modesta a Milano, la giornata campale dell'ordine pubblico prevista per ieri, con le forze dell'ordine chiamate a uno ...

Tensioni e cortei : da Roma a Palermo città blindate nel timore di violenze : Tensioni e cortei: da Roma a Palermo città blindate nel timore di violenze Tensioni e cortei: da Roma a Palermo città blindate nel timore di violenze Continua a leggere L'articolo Tensioni e cortei: da Roma a Palermo città blindate nel timore di violenze sembra essere il primo su NewsGo.

Roma - Milano e Palermo cortei sabato/ Rischio scontri - identificati 18 militanti Forza Nuova : città blindate : Roma e Palermo, cortei 24 febbraio 2018: due manifestazioni e tre sit-in nella Capitale, Rischio scontri con le forze dell'Ordine. Il Viminale avverte

Tensioni e cortei : da Roma a Palermo città blindate nel timore di violenze : Tensioni e cortei: da Roma a Palermo città blindate nel timore di violenze Tensioni e cortei: da Roma a Palermo città blindate nel timore di violenze Continua a leggere L'articolo Tensioni e cortei: da Roma a Palermo città blindate nel timore di violenze sembra essere il primo su NewsGo.

Sabato di cortei a Milano - Roma e Palermo : città blindate | : Nella Capitale sono in programma ben quattro manifestazioni. Nel capoluogo lombardo ci sarà Fratelli d'Italia e, in piazza Duomo, il comizio di Salvini. Tensione in Sicilia dove, dopo l' aggressione a ...

Sabato di cortei a Milano - Roma e Palermo : città blindate : Sabato di cortei a Milano, Roma e Palermo: città blindate Nella Capitale sono in programma ben quattro manifestazioni. Nel capoluogo lombardo ci sarà Fratelli d’Italia e, in piazza Duomo, il comizio di Salvini. Tensione in Sicilia dove, dopo l’aggressione a un dirigente provinciale , arriva il leader di Forza Nuova ...