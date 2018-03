Overwatch da una mano agli utenti | la manovra di Blizzard sul proprio forum

Overwatch : disponibile una skin gratuita in occasione dello StarCraft Anniversary : Overwatch fa un omaggio a StarCraft. Come potremo infatti vedere, riporta Gamespot, una skin Kerrigan è ora disponibile gratuitamente per Windowmaker e può essere riscossa semplicemente accedendo al gioco in un qualsiasi momento tra oggi ed il 3 aprile.La skin conferisce al personaggio una trasformazione terrestre dandole il look del celebre personaggio di StarCraft.Questo è solo il primo di una serie di gadget promozionali che Blizzard ha in ...

Activision : in arrivo una nuova grande espansione per Destiny 2 e nuovi eroi per Overwatch : Activision ha condiviso i suoi risultati finanziari e, a quanto pare, la società sta andando piuttosto bene, soprattutto grazie ai risultati ottenuti da importanti titoli come Destiny 2, Overwatch, e Call of Duty: WW2.Riguardo Call of Duty, come probabilmente saprete, la compagnia ha già svelato che il prossimo titolo della serie sarà sviluppato da Treyarch, andando così a confermare parzialmente i rumor emersi negli ultimi giorni e ha ...

Nuova mappa e skin per Overwatch - dettagli sull'evento del Capodanno Lunare : Sappiamo che non sono molto eccitanti e possono sentirsi molto anticlimax nell'economia di gioco. Quindi, abbiamo aggiunto un nuovo meccanico allo scadere del tempo: le bandiere delle squadre si ...

Nuova mappa e skin per Overwatch - dettagli sull’evento del Capodanno Lunare : Il prossimo 8 febbraio tutti i giocatori potranno accedere al nuovo evento di Overwatch che celebra il Capodanno Lunare. In un nuovo video di aggiornamento, il game director Jeff Kaplan ha dettagliato cosa i giocatori potrebbero aspettarsi in termini di nuove skin, una Nuova mappa ambientata in Tailandia e una versione rinnovata dell'arcade mode dello scorso anno, Cattura la Bandiera. "Questa Nuova mappa è assolutamente stupenda", ha detto ...

Overwatch : ecco quando partirà l'evento dedicato ai festeggiamenti per il nuovo anno lunare : Ottime notizie per tutti i giocatori di Overwatch, Blizzard ha infatti confermato da poco l'arrivo del nuovo evento di gioco dedicato ai festeggiamenti per il nuovo anno lunare.Ebbene, il Capodanno lunare torna su Overwatch con l'anno del Cane, giovedì 8 febbraio. I giocatori potranno collezionare oggetti cosmetici commemorativi con i Forzieri Lunari e giocare assieme per catturare la bandiera in una nuova mappa.Siete pronti al nuovo evento?Read ...

Il nuovo evento di Overwatch ha una data di uscita : è l’anno del cane : Overwatch ha in programma per l’8 febbraio 2018 un evento per il nuovo anno lunare. E’ stata Blizzard Entertainment ad annunciare su Twitter che la prossima settimana è in programma l'evento stagionale del nuovo anno lunare di ...

Overwatch prepara una nuova ondata di ban - presi di mira i social media : Dopo oltre un anno e mezzo di permanenza sul mercato, Overwatch non ne vuole minimamente sapere di andare in pensione, pronto a festeggiare adeguatamente il suo secondo compleanno videoludico nel corso del prossimo mese di maggio. Riuscire a mantenere sempre alta l'attenzione dei fan anche a mesi e mesi di distanza dall'uscita non è ovviamente cosa da poco, e per questo bisogna senza ombra di dubbio ringraziare gli sforzi profusi da Blizzard, ...

La mappa Blizzard World e una marea di skin e oggetti cosmetici invadono Overwatch : Blizzard World è ora aperta al pubblico. La nuova mappa ibrida di conquista/trasporto di Overwatch è ambientata in un parco divertimenti che celebra gli universi di Warcraft, StarCraft e Diablo.Assalta i cancelli di Roccavento, goditi la Nexus Experience e scorta il carico attraverso altopiani, tragitti di fiancheggiamento e pericoli ambientali. Blizzard World è giocabile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.Oltre alla nuova mappa, Overwatch amplia ...

Overwatch League - Blizzard sigla una partnership esclusiva con Twitch : Blizzard ha annunciato di aver siglato un accordo con Twitch per la trasmissione della Overwatch League in esclusiva per due anni sulla piattaforma di streaming. L'accordo è valido su scala globale, ad eccezione della Cina, e avrà la durata di due anni. Ogni stagione della competizione ha una durata di sei mesi. Il primo match andrà in onda alle ...