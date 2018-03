Orologi in ritardo di 6 minuti in Europa

Orologio forni e frigoriferi in ritardo? La causa viene dall"est Europa : A causa delle frequenti dispute territoriali, la Serbia non ha garantito la giusta fornitura elettrica ai vicini di casa per controbilanciare il maggiore consumo.

Tutti gli Orologi elettrici d’Europa sono in ritardo di 6 minuti. La colpa? Dei rapporti tesi tra la Serbia e il Kosovo : Gli orologi elettrici di tutta Europa hanno accumulato 6 minuti di ritardo da metà gennaio a oggi per colpa di Serbia e Kosovo. E al problema, per il momento, non c’è soluzione. Dalla Turchia all’Olanda, passando per la Polonia e l’Italia fino alla Spagna, in 25 Paesi appartenenti al Sistema di energia europeo continuano ad esserci continue deviazioni al valore medio dei 50 Hz che permettono un funzionamento preciso degli ...