Oreo su ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL | il punto sull’aggiornamento 15 0410 1802 34

Pregi e difetti per Asus ZenFone 3 ad un mese dall’aggiornamento Oreo : A circa un mese dal rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per Asus ZenFone 3 è tempo di bilanci, in modo tale da capire quali siano i punti di forza e di debolezza per un device estremamente popolare in Italia e che in seguito a questo step ha fatto molto discutere. Proprio in settimana abbiamo messo in evidenza su queste pagine nuove segnalazioni di bug sulla carta secondari per il device, ma oggi intendo condividere ...

Due problemi frequenti per Asus ZenFone 3 post aggiornamento Oreo : occhio al flash : Sembra abbia creato molte illusioni il rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per coloro che hanno puntato sulle versioni "classiche" dell'Asus ZenFone 3. Da un po' di giorni a questa parte si segnalano problemi più o meno frequenti, che di volta in volta abbiamo preso in esame su queste pagine dopo alcuni riscontri da parte dei diretti interessati. Ora, se da un lato questioni come quella della messa a fuoco della ...

Lunghissima attesa per aggiornamento Asus ZenFone 3 TIM Oreo : resi noti i piani : A quando l'aggiornamento Asus ZenFone 3 TIM ad Oreo? La domanda serpeggia nelle community social dedicate al device da molto tempo, almeno dal 29 gennaio, giorno in cui l'update Android 8.0 ha fatto la sua comparsa sui dispositivi no brand del nostro paese. Quali le reali intenzioni del vettore? Proprio a fine gennaio avevamo già raccolto un feedback dell'operatore mobile che aveva preannunciato il passo in avanti decisivo per metà marzo. ...

Importante funzione per salvare la batteria Asus ZenFone 3 con aggiornamento Oreo : Negli ultimi giorni stanno aumentando le segnalazioni da parte degli utenti in possesso di un Asus ZenFone 3 che hanno ricevuto una notifica ritenuta "strana". Si tratta in realtà di una funzione legata al rilascio dell'aggiornamento Android Oreo che in realtà a mio modo di vedere potrebbe rivelarsi particolarmente utile, soprattutto se pensiamo che si lega alla gestione della batteria. Già, perché dopo l'arrivo sulla scena del tanto atteso ...

Calibrazione batteria non convenzionale per Asus ZenFone 3 : rimedi all’aggiornamento Oreo : A distanza di qualche giorno dal rilascio della prima patch correttiva ottimizzata su Android Oreo per Asus ZenFone 3, tocca prendere in esame i primi feedback da parte del pubblico che ha avuto modo di testare per un po' di tempo l'aggiornamento in questione. Stavolta non intendo soffermarmi sulla questione relativa alla messa a fuoco della fotocamera, avendo trattato l'argomento abbondantemente durante il mese di febbraio (senza contare che si ...

Migliora Oreo su Asus ZenFone 3 : aggiornamento 40 per problemi sveglia e non solo : L'Asus ZenFone 3 fa ancora un passo avanti nell'aggiornamento Oreo, in particolar modo per i modelli siglati ZE552KL e ZE520KL, che iniziano a ricevere proprio oggi 12 febbraio due firmware Migliorativi 15.0410.1801.40 che promettono una Migliorata esperienza proprio con l'update Android 8.0, così come la soluzione di alcuni problemi tra cui quelli relativi alla sveglia. Lo scorso 29 gennaio, l'Asus ZenFone 3 ancor prima del suo successore ...

Delusione con l’Asus ZenFone 3 Max dopo l’aggiornamento 351 : Oreo è in ritardo : A partire da oggi 12 febbraio risulta in distribuzione un nuovo aggiornamento per i possessori di un Asus ZenFone 3 Max. Si tratta della patch 351 che, come si potrà notare dal changelog ufficiale, non dovrebbe rivoluzionare il nostro modo di utilizzare il device giorno dopo giorno. Cerchiamo di approfondire la questione su un firmware che si pensava potesse avere risvolti di natura ben diversa per un prodotto diventato molto popolare qui in ...

Come ottenere uno screenshot lungo su Asus ZenFone 3 con aggiornamento Oreo : Una delle funzioni più interessanti associate all'Asus ZenFone 3, grazie al rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, si riferisce senza ombra di dubbio alla possibilità di effettuare lo screenshot lungo di una pagina. Non una sorpresa in termini assoluti, essendo una funzione di cui si è parlato tanto in questi mesi nell'attesa che il pacchetto software vedesse partire la distribuzione sui vari prodotti compatibili. ...

Primi bilanci per la batteria dell’Asus ZenFone 3 con aggiornamento Oreo il 7 febbraio : Uno degli smartphone più caldi del momento nel panorama dei device Android è senza ombra di dubbio il cosiddetto Asus ZenFone 3. Il rilascio a sorpresa avvenuto a fine gennaio per quanto riguarda l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo ha indubbiamente aperto nuovi sbocchi per questo prodotto, considerando anche la questione batteria come sempre delicatissima sotto questo punto di vista. Come stanno le cose dopo il nostro primo punto ...

Retromarcia su Asus ZenFone 3 : come tornare a Nougat se l’aggiornamento Oreo non convince : Da una settimana a questa parte tiene banco la questione relativa al rilascio dell'aggiornamento Android Oreo per le due versioni più popolari dell'Asus ZenFone 3 qui in Italia. Se da un lato la maggior parte degli utenti ha espresso fino a questo momento giudizi tutto sommato positivi, soprattutto tenendo in considerazione il fatto che si tratta del secondo "major upgrade" per lo smartphone ed il fatto che sia stato lanciato sul mercato un anno ...

Problemi notifiche WhatsApp su Asus ZenFone 3 con aggiornamento Oreo : 3 soluzioni utili : Non pochi possessori dell'Asus ZenFone 3 che hanno effettuato l'aggiornamento Oreo in settimana stanno riscontrando seri Problemi di notifiche WhatsApp: queste non arrivano se non con la nota applicazione di messaggistica aperta, il che purtroppo fa perdere notifiche importanti provenienti dai nostri contatti. Quali soluzioni? L'errore è abbastanza comune e in parte giustificabile dopo un corposo update come quello di Android 8.0. Nella ...

Verifica integrale sulla batteria dell’Asus ZenFone 3 con aggiornamento Oreo : alcuni consigli : In questi giorni si sprecano i commenti da parte degli utenti in possesso di un Asus ZenFone 3, in virtù del fatto che in tanti hanno deciso di provare da subito l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo a bordo di un device diventato decisamente popolare qui in Italia. Un paio di giorni fa ho trattato un problema riguardante il mancato funzionamento della sveglia dopo il download, suggerendo al contempo qualche soluzione alternativa, ...

Problema sveglia per Asus ZenFone 3 con aggiornamento Oreo : una soluzione alternativa : Non sono particolarmente incoraggianti i primi riscontri da parte degli utenti in possesso di un Asus ZenFone 3 che negli ultimi due giorni hanno avuto la possibilità di toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Dopo aver preso atto che nemmeno il tanto atteso pacchetto software sia in grado di risolvere una volta per tutto i problemi di messa a fuoco della fotocamera, infatti, tocca fare i conti con un altro bug che ...

Info su Oreo per ASUS ZenFone 3 brand TIM : ecco i tempi dell’aggiornamento : All'indomani dell'aggiornamento Oreo sugli ASUS ZenFone 3 ZE552KL e ZE520KL, gli utenti in possesso di un esemplare brand TIM continuano a chiedersi quando arriverà il loro turno, e quanto tempo dovranno aspettare prima di vedersi finalmente raggiunti dalla relativa notifica OTA. Per porre un freno immediato alla girandola di domande che serpeggiano incessanti all'interno del nostro gruppo Facebook dedicato alla linea degli ASUS ZenFone 3, ...