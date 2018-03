' Ora più prevenzione per arginare lo tsunami malattie cardiovascolari'

Più povertà : 1 su 4 è a rischio. Bankitalia registra peggiOramenti nei bilanci delle famiglie italiane : In Italia quasi una persona su 4 era a rischio povertà nel 2016. Secondo l'indagine di Bankitalia sui bilanci delle famiglie, la quota di individui con un reddito equivalente inferiore al 60% di quello mediano (che individua il rischio di povertà ed era pari a circa 830 euro mensili nel 2016) è salita al massimo storico del 23% dal 19,6% del 2006.Nel caso degli immigrati l'incidenza di questa condizione è salita dal ...

Più povertà e più diseguaglianza. Bankitalia registra peggiOramenti nei bilanci delle famiglie italiane : Aumentano la disuguaglianza nella distribuzione dei redditi e la quota di individui a rischio di povertà. È quanto emerge dall'Indagine sui bilanci delle famiglie italiane nel 2016 della Banca d'...

Antonino Cannone : 'Il centro destra deve ricompattarsi. Ora o mai più!' : Occorre capire una volta per tutte che vanno valorizzate le migliori energie che sono disponibili a spendersi e a mettersi a disposizione della comune battaglia politica. Pur rimanendo fedele, oggi ...

Il Real Madrid Ora rimpiange Higuain : quanti gol più di Benzema! : Il Bernabeu lo fischia, Zidane lo difende, Ronaldo lo apprezza, i giornali perdono la pazienza. La complessa stagione di Karim Benzema, appena 8 gol in 33 partite, 4 su 22 in Liga, ha spinto As a un ...

“Addio - ha vissuto e lottato con cOraggio”. Lutto in Italia. Al centro di uno dei fatti di cronaca più drammatici della nostra storia - ha tenuto gli italiani col fiato sospeso. Dalla sua storia è nata anche una fiction : La sua storia tenne con il fiato sospeso. Era il 1997 quando venne rapito dall’Anonima Sequestri, rimanendo nelle mani della banda per ben 237 giorni. All’età di 83 è morto a Brescia l’imprenditore di Manerbio Giuseppe Soffiantini. Il suo fu un caso molto particolare, i suoi figli durante il rapimento furono vittime di un’estorsione da parte del generale dei carabinieri Francesco Delfino. Per questo il generale fu ...

"Sono diventato famoso grazie all'invasione dei miei bambini in diretta alla BBC. Ora mi chiamano di più" : Molti di noi si ricorderanno di Robert E. Kelly, esperto di relazioni politiche del sud-est asiatico. Non per il nome e nemmeno per la fama professionale in quanto tale, ma senz'altro per il simpatico inconveniente che lo vide protagonista giusto un anno fa in diretta tv sulla BBC: i due figli di 4 e 9 anni fecero irruzione durante il collegamento, mentre lo studioso parlava dallo studio della sua casa di Busan, Corea del Sud.A ricordare ...

“Beccato!”. Gianni MOrandi e la foto della vergogna. Il cantante più amabile d’Italia questa volta si è proprio inferocito. Una fan eccessivamente sfegata lo ha sorpreso proprio così (imbarazzo totale) e la foto è diventata subito virale. Le razione di lui… da applausi : Con un telefono in mano tutti si possono trasformare in fotoreporter, solo che delle volte colte dall”’emozione’ alcune persone esagerano. È vero che tutto quello che ruota attorno a un personaggio pubblico è di interesse, ma bisognerebbe anche non perdere mai il buon gusto e rendersi conto che alcune cose non andrebbero fatte, mai. Se al telefono cellulare dotato di telecamera da millemila pixel aggiungiamo l’overdose da ...

Diretta/ Lecce Matera : streaming video e tv - i bomber più attesi. Orario - quote e probabili formazioni : Diretta Lecce-Matera: info streaming video e tv, probabili formazioni, Orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 11 marzo 2018 alle ore 18.30.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 16:52:00 GMT)

Fiorentina - Pioli : 'Davide ha trasmesso dei valori. Se prima eravamo un gruppo unito Ora lo siamo ancOra di più' : Stefano Pioli , tecnico della Fiorentina , è intervenuto a Sky Sport al termine della sfida contro il Benevento : ' Davide ha trasmesso dei valori . È una persona che chi ha avuto la fortuna di conoscerlo non poteva che apprezzare; metteva il massimo nella sua ...

Cina - Xi Jinping presidente a vita/ Modificata la costituzione : Ora sarà più potente di Mao : Cina, Xi Jinping presidente "a vita": approvata la riforma della costituzione del Partito Comunista, rimosso il vincolo e limite di 2 mandati. Una dittatura gentile e il ritorno a Mao?(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 12:19:00 GMT)

LavOratori autonomi? I più pressati dal fisco : Secondo una rielaborazione dell'Ufficio studi degli artigiani mestrini dei dati 2016 del ministero dell'Economia, le partite Iva, che costituiscano solo l'11,4% del totale delle persone fisiche ...