OnePlus 3 e OnePlus 3T ricevono un nuovo aggiornamento beta con vari miglioramenti

Tracce di notch e altre stranezze nelle nuove OpenBeta per OnePlus 5/5T : I nuovi firmware OpenBeta per OnePlus 5 e OnePlus 5T anticipano la presenza del notch in OnePlus 6, mentre troviamo un widget proveniente dal lontanissimo Android 2.2 Froyo. L'articolo Tracce di notch e altre stranezze nelle nuove OpenBeta per OnePlus 5/5T proviene da TuttoAndroid.

Android 8.1 sbarca su OnePlus 5 - per il momento solo sul canale Open Beta (link) : OnePlus 5, con la Open Beta 6, ottiene Android 8.1 Oreo insieme ad alcune novità all'esperienza utente. Ecco i dettagli e il link per il download L'articolo Android 8.1 sbarca su OnePlus 5, per il momento solo sul canale Open Beta (link) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

OnePlus 6 potrebbe adottare vetro - display 19 : 9 con notch e un nuovo multitasking : OnePlus 6 potrebbe essere molto simile a OPPO R15 e avere una parte posteriore in vetro, un display 19:9 con notch e un nuovo multitasking che sfrutterebbe le "corna" dello schermo. Questo sempre che prosegua la somiglianza con gli smartphone OPPO. L'articolo OnePlus 6 potrebbe adottare vetro, display 19:9 con notch e un nuovo multitasking è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

OnePlus Oxygen Icon Pack HD offre migliaia di icone ispirate a OxygenOS : OnePlus Oxygen Icon Pack HD è un'applicazione che propone un pacchetto di Icone ispirato alla OxygenOS di OnePlus. Le Icone presenti sono 3660,, hanno una risoluzione 2K SuperHD+ di 350x350 pixel e sono disegnate accuratamente con un triplo rendering e un nuovo sistema di saturazione. Gli sfondi inclusi nel pacchetto sono 50 con risoluzione fino a 2K (1440x2560 pixel). L'articolo OnePlus Oxygen Icon Pack HD offre migliaia di Icone ispirate a ...

Stupore generale per OnePlus 6 : potenza straripante ed una nota stonata : Sarà un OnePlus 6 straripante, come annuncia lo score ottenuto da un prototipo su AnTuTu: 276.510 punti è un record assoluto, che merita di essere senz'altro evidenziato. Gli screenshot che attestano quanto appena detto sono stati procurati da una fonte vicina al portale 'Android Central', a propria volta molto prossima ai fatti del produttore cinese. Quasi sicuramente i fotogrammi sono stati tratti dalla versione software locale, conosciuta ...

OnePlus 6 : Uscita - Rumors - Prezzo - Come Sarà? : OnePlus 6 estremizzerà il rapporto di forma del display fino ai 19:9. Ecco le prime foto di OnePlus 6: possibile scheda tecnica, caratteristiche tecniche, display, Prezzo, Uscita OnePlus 6 Il primo benchmark di OnePlus 6 è impressionante, e conferma nuovamente il notch (e lo Snapdragon 845) Anche se forse è ancora presto per parlare dell’Uscita di OnePlus […]

OnePlus 6 con display in 19 : 9? Il suo primo Benchmark straccia la concorrenza : OnePlus 6 avrà molto probabilmente un display in formato 19:9 con la tacca sul pannello; un primo Benchmark evidenzia le potenzialità hardware dello smartphone.La tacca sul display in stile iPhone x è ormai diventata una moda, e molti produttori di smartphone android stanno ormai copiando il design del top di gamma di Apple.Secondo recenti voci di corridoio, correlate pure da alcune immagini, anche il prossimo OnePlus 6 utilizzerà questo design ...

OnePlus 6 dovrebbe avere specifiche tecniche da record… e il notch! : Sappiamo già da qualche mese che OnePlus 6 è in arrivo con specifiche tecniche da top di gamma assoluto, ma oggi abbiamo delle prime informazioni concrete su cosa dovrebbe essere in grado di fare. L'articolo OnePlus 6 dovrebbe avere specifiche tecniche da record… e il notch! è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

I problemi di surriscaldamento di OnePlus 5T saranno risolti a breve da un aggiornamento : Un utente del servizio di assistenza di OnePlus risponde alle lamentele su Twitter di un possessore di OnePlus 5T riguardo a gravi problemi di surriscaldamento in situazioni di uso intenso e in momenti di utilizzo più standard. La replica del team di OnePlus è chiara: è già in fase di roll out un aggiornamento volto a risolvere una volta per tutte la questione. L'articolo I problemi di surriscaldamento di OnePlus 5T saranno risolti a breve da ...

OnePlus 6 - le presunte foto mostrano il notch e altri nuovi dettagli : Se OnePlus non ha cambiato idea sul suo consueto programma di lancio, mancano ancora pochi mesi prima del lancio ufficiale del nuovo dispositivo OnePlus 6 che dovrebbe avvenire a giugno.Come la tradizione vuole, incominciano a comparire in rete le presunte foto che ritraggono il dispositivo e a lanciare le foto esclusive, anche questa volta, è un utente che fa parte della nota community WeiboOnePlus 6 trapelano le immagini, i dettagliCome sempre ...

Entrambi i OnePlus 5 e 5T si aggiornano alla OxygenOS 5.0.4 : A qualche settimana dal rilascio dell'ultimo aggiornamento software, sia OnePlus 5 che OnePlus 5T tornano ad aggiornarsi e lo fanno alla OxygenOS 5.0.4 L'articolo Entrambi i OnePlus 5 e 5T si aggiornano alla OxygenOS 5.0.4 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Quattro cose da sapere su OnePlus 6 : rumors aggiornati al 28 febbraio : Da alcune ore a questa parte stanno circolando svariate indiscrezioni per quanto concerne uno smartphone attesissimo come il cosiddetto OnePlus 6. Sì tratta indubbiamente di un device che per prezzo e scheda tecnica potrebbe fare la differenza nel corso del 2018, ragion per cui le voci di corridoio che lo riguardano fanno sempre e comunque tanto discutere. Come stanno le cose oggi 28 febbraio? Proviamo a fare il punto della situazione, grazie a ...

Questo qui potrebbe essere OnePlus 6 : la presenza del notch è ancora una notizia? : Oggi potrebbero essere sfuggite alcune preziose immagini su OnePlus 6, che qui si mostrerebbe senza alcun velo sia davanti che dietro. È lui o non è lui? L'articolo Questo qui potrebbe essere OnePlus 6: la presenza del notch è ancora una notizia? è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

OnePlus è appena dietro ad Apple e a Google per quanto riguarda gli aggiornamenti di sistema : Secondo Stiftung warentes, una organizzazione indipendente tedesca che compara prodotti e servizi, OnePlus è tra le migliori compagnie quando si parla di aggiornamenti, alle spalle solo di Apple e Google. Più staccati gli altri. L'articolo OnePlus è appena dietro ad Apple e a Google per quanto riguarda gli aggiornamenti di sistema è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.