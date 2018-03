One Direction tra i vincitori degli iHeart Radio Music Awards 2018 | da Harry Styles a

Video e scaletta del Flicker Tour 2018 di Niall Horan con le cover degli One Direction : Direttamente da Killarney, la scaletta del Flicker Tour 2018 di Niall Horan: la prima Tournée da solista del cantante degli One Direction è partita sabato 10 marzo dall'Irlanda. Niall ha debuttato con il Flicker Tour dal suo Paese natale, l'Irlanda, con il primo concerto all‘INEC di Killarney. Durante la sua prima Tournée in solitaria, Niall presenterà al pubblico l'album di debutto Flicker, pubblicato ad ottobre. Ieri sera, Niall ha fatto ...

La reunion degli One Direction è vicina - un indizio social di Liam Payne scatena i fan : La reunion degli One Direction è vicina? La boyband più amata degli ultimi anni potrebbe fare ritorno sul mercato discografico a breve! Nella serata di martedì 6 marzo, Liam Payne ha fatto un post particolarmente curioso sui social network. Il cantante, infatti, ha notato che i fan accaniti della band hanno votato in massa su Twitter per la nomination riservata agli One Direction da Radio Capital Uk. La nomination, in particolare, è ...

Gli One Direction nella lista dei Best Fans 2018 : Radio Capital, famosa radio inglese, ha lanciato una competizione per determinare il miglior fandom del 2018. Negli ultimi due anni - da quando la band è in pausa -hanno regnato gli One Direction, anche se tutti i componenti sono dei solisti e Harry Styles - attore nel film Dunkirk, recente vincitore di 3 oscar -, Niall Horan e Zayn Malik hanno già debutato con i loro primi album, ai vertici delle classifiche di tutto il mondo. Per votare è ...

I 5 Seconds of Summer desiderano la reunion degli One Direction almeno quanto te : I milioni di fan in tutto il mondo degli One Direction che sperano in un’imminente reunion ora hanno 4 “alleati” in più: i 5 Seconds of Summer! Andiamo per ordine: i 5 Seconds of Summer sono tornati con un nuovo singolo (“Want You Back”) e un nuovo tour, che farà tappa anche in Italia. [arc id=”f5968f57-4ad9-4afc-980d-12f0aedf1b77″] In questi giorni i ragazzi sono impegnatissimi con la promozione del ...

Smentito il duetto di Selena Gomez e Zayn - l’ex One Direction nega la collaborazione per Aladino : Selena Gomez e Zayn non canteranno insieme per la colonna sonora del film in versione live-action di Aladino: il duetto tra i due sembrava cosa fatta solo pochi giorni fa, quando hanno preso a circolare in rete diverse indiscrezioni su una presunta collaborazione tra i due teen idol. Invece non solo non è arrivata alcuna conferma ufficiale, ma in una conversazione con i fan Zayn ha infranto le loro speranze di un progetto a due voci con la ...

HARRY STYLES / Dagli One Direction a James Bond : il cantante tra i papabili sostituti di Daniel Craig : HARRY STYLES potrebbe essere il James Bond perfetto in sostituzione di Daniel Craig. A confermare l'abilità del cantante degli One Direction è il montatore Lee Smith.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 09:23:00 GMT)

Ed Sheeran si sposa? L’annuncio ufficiale e la speranza social nella reunion degli One Direction : Ed Sheeran si sposa, o forse no. Il cantautore ha annunciato sui social network il suo fidanzamento ufficiale e su Twitter impazza la voce di un imminente matrimonio. Non è detto, tuttavia è plausibile. Ed Sheeran è tra gli argomenti più cinguettati oggi, sabato 20 gennaio. Dopo aver dichiarato di utilizzare un vecchio Nokia come telefono cellulare e di non avere acquistato uno smartphone, Ed Sheeran torna a guidare i social network con ...

Chi degli One Direction ha venduto di più da solista? Da Harry Styles a Niall Horan - la prima prova senza band : Chi degli One Direction ha venduto di più da solista? La band anglo-irlandese che ha fatto letteralmente impazzire il mondo si è presa un periodo di pausa. Zayn Malik ha lasciato il gruppo ancor prima, mentre Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Liam Payne sono stati chiamati ad effettuare i primi esperimenti come artisti solisti. Nello specifico, mentre Harry Styles e Niall Horan hanno pubblicato singoli, album e date del tour ...

Appuntamento speciale con gli One Direction il 31 dicembre in TV : il 2018 sarà l'anno della reunion? : Per chiudere l'anno in bellezza, e con l'auspicio di un 2018 altrettanto florido, questa sera domenica 31 dicembre alle 21:10 andrà in onda su MTV (canale 133 di Sky) e in streaming su Now Tv uno ...