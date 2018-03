Omicidio giornalista slovacco | si dimette ministro dell' Interno

Oggi inizia il processo a Peter Madsen - l’inventore danese accusato di Omicidio per la morte della giornalista svedese Kim Wall : Oggi a Copenhagen inizierà il processo a Peter Madsen, l’inventore danese accusato di aver ucciso la giornalista svedese Kim Wall, che lo scorso agosto era partita con lui per un breve viaggio su un sottomarino che Madsen aveva costruito da sé. La The post Oggi inizia il processo a Peter Madsen, l’inventore danese accusato di omicidio per la morte della giornalista svedese Kim Wall appeared first on Il Post.

Slovacchia - presidente dopo Omicidio giornalista : 'Rimpasto di governo o elezioni anticipate' : 'Dobbiamo invece risolvere l'omicidio' di Kuciak che indagava su corruzione e connessione con la 'ndrangheta' ribatte Fico - L'omicidio del giornalista Jan Kuciak scuote la scena politica slovacca. ...

Sono stati rilasciati sei degli italiani fermati in Slovacchia in relazione all’Omicidio del giornalista Ján Kuciak : Sono stati rilasciati sei dei sette italiani che erano stati fermati in Slovacchia per l’omicidio del giornalista Jan Kuciak. Repubblica ha scritto che «i sei italiani Sono stati rimessi in libertà intorno alla mezzanotte. Uno di loro è stato portato in ospedale The post Sono stati rilasciati sei degli italiani fermati in Slovacchia in relazione all’omicidio del giornalista Ján Kuciak appeared first on Il Post.

Slovacchia : rilasciati 6 dei 7 italiani arrestati per l'Omicidio del giornalista : ... entrando in affari direttamente con Maria Troskova, ex finalista di Miss Mondo 2007, poi funzionaria del ministero dell'Economia e infine consigliera capo del premier Robert Fico. Ieri, dopo lo ...

‘Ndrangheta - rilasciati in Slovacchia gli italiani arrestati per l’Omicidio del giornalista Jan Kuciak : Erano stati arrestati per l’omicidio del giornalista Jan Kuciak, 27 anni, e della sua fidanzata Martina Kusnirova, ma nella notte scorsa sei dei sette italiani finiti in manette sono stati rilasciati. E anche la settima persona, secondo quanto riporta il sito slovacco Tvnoviny.sk, sarà rimessa a breve in libertà. I fermati dalla polizia di Bratislava erano Antonino Vadalà – imprenditore al centro del reportage del giornalista, che ...

Scarcerati gli italiani fermati per l’Omicidio del giornalista slovacco : La polizia slovacca ha rilasciato la notte scorsa sei dei sette cittadini italiani arrestati in connessione con l’omicidio del giornalista Jan Kuciak. Ne ha dato notizia stamattina l’agenzia di stampa ceca, Ctk. Non c’è ancora nessuna conferma dalla polizia. ...

Giornalista slovacco ucciso - scarcerati a sorpresa gli italiani fermati per l’Omicidio : Non ci sarebbero elementi sufficienti per tenerli in carcere. E dopo i loro interrogatori, scadute le 48 ore, gli avvocati difensori hanno ottenuto il rilascio

Sette italiani fermati per l’Omicidio del giornalista slovacco : Ci sono i fratelli Bruno, Antonio e Sebastiano Vadalà, 40, 42 e 45 anni, e il cugino Pietro Catroppa, 51 anni, fra le dieci persone arrestate per l’omicidio del giornalista Ján Kuciak, 27 anni, ucciso con un colpo di pistola al petto mentre era in casa sua, assieme alla fidanzata, Martina Kusnirova, tra giovedì e domenica sera. Durante una vast...

Slovacchia - fermati sette italiani per l'Omicidio del giornalista Jan Kuciak : Tre uomini italiani sono stati arrestati in Slovacchia durante la notte nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del giornalista Jan Kuciak, freddato una settimana fa con un colpo di pistola al petto insieme alla sua fidanzata.I due nomi diffusi dalla polizia slovacca - che però non ha ancora fatto sapere niente sulle motivazioni del fermo - sono i fratelli Bruno, Sebastiano e Antonio Vadalà e il cugino Pietro Caprotta: il primo abita in ...

Omicidio del giornalista slovacco - fermati sette italiani : Ci sono i fratelli Bruno, Antonio e Sebastiano Vadalà, 40, 42 e 45 anni, e il cugino Pietro Catroppa, 51 anni, fra le dieci persone arrestate durante la vasta operazione della polizia slovacca che si è svolta alle prime luci dell’alba nelle città di Michalovce e Trebišov in relazione all’inchiesta sull’Omicidio del giornalista Ján Kuciak, 27 ...

Omicidio del giornalista slovacco - fermati tre membri della famiglia Vadalà | : Nella notte si è svolta una vasta operazione della polizia nelle città di Michalovce e Trebišov, in Slovacchia

Slovacchia - fermati tre italiani per l'Omicidio del giornalista Jan Kuciak : Tre uomini italiani sono stati arrestati in Slovacchia durante la notte nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del giornalista Jan Kuciak, freddato una settimana fa con un colpo di pistola al petto insieme alla sua fidanzata.I due nomi diffusi dalla polizia slovacca - che però non ha ancora fatto sapere niente sulle motivazioni del fermo - sono i fratelli Bruno e Antonio Vadalà e il cugino Pietro Caprotta: il primo abita in una piccola ...

Gli arresti per l’Omicidio del giornalista slovacco Ján Kuciak : Sono legati alle attività della 'ndrangheta in Slovacchia, tra i fermati sembrano esserci un imprenditore italiano e due suoi familiari The post Gli arresti per l’omicidio del giornalista slovacco Ján Kuciak appeared first on Il Post.

Omicidio del giornalista slovacco - fermati i fratelli italiani Antonio e Bruno Vadalà e il cugino Pietro Catroppa : Ci sono i fratelli Bruno e Antonio Vadalà, che da tre giorni risultava irreperibile, e il cugino Pietro Catroppa fra i fermati nella notte durante la vasta operazione della polizia slovacca a Michalovce e Trebišov in relazione all’inchiesta sull’Omicidio del giornalista Ján Kuciak, 27 anni, ucciso con un colpo di pistola al petto mentre era in ...