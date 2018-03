Olimpiadi invernali 2026 | uno studio per candidare Torino

Olimpiadi invernali 2026 - quattro motivi per cui sono contrario alla ricandidatura di Torino : Di recente, in risposta a un precedente messaggio, e riconfermando che avrei votato M5S, ho raccomandato al vicesindaco di Torino, Guido Montanari, di astenersi – come giunta – dal candidare Torino per le Olimpiadi invernali del 2026. Mi auguro ancora che Torino non si candidi, invece pare stia capitando proprio questo, che, tra l’altro costituirebbe anche un esempio di convergenza fra il Movimento e la Lega. Infatti, forse il maggior ...

Olimpiadi invernali 2026 : l’Italia può organizzarle? Il sogno è vivo tra Milano e Torino. Le possibili avversarie : L’Italia può davvero ospitare le Olimpiadi Invernali nel 2026? Questo è quello che molti nostri connazionali si stanno chiedendo dopo la sorprendente apertura del Movimento Cinque Stelle a una possibile organizzazione dei Giochi a Torino. Le parole di Beppe Grillo hanno acceso una piccola speranza dopo il rifiuto di Roma 2024 che ancora oggi fa molto rumore. L’assegnazione verrà effettuata il 10 settembre 2019 a Milano: sarà proprio ...

Olimpiadi invernali 2026 a Torino - svolta di Grillo : «Sì alla candidatura - è una grande opportunità» : Forte segnale di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle piemontese. Il garante M5S appoggia la sindaca di Torino Chiara Appendino sul sì alla manifestazione d'interesse per le Olimpiadi...

Olimpiadi invernali 2026 - Beppe Grillo dice sì per Torino : “Saranno sostenibili e a zero debito” : Beppe Grillo ha detto sì. Il fondatore del Movimento 5 Stelle è intervenuto ieri sera a un’assemblea degli attivisti e degli eletti di Torino per discutere sulla manifestazione di interesse della Città per le Olimpiadi invernali 2026, tema su cui ci sono forti divisioni interne che hanno frenato l’azione della sindaca Chiara Appendino. Grillo ha affermato che questa sarebbe per la Città l’occasione per imporre un nuovo modello di Giochi olimpici ...

Grillo : “Le Olimpiadi invernali 2026 sono una grande occasione per Torino” : Per il fondatore del Movimento le Olimpiadi 2026 sarebbero "una grande occasione da cogliere in maniera positiva, con entusiasmo per Torino. Ma nel Pd arrivano i primi mal di pancia, si parla di improvvisa "giravolta" da parte dei pentastellati: "Perché a Roma le Olimpiadi sarebbero state uno spreco di denaro pubblico mentre a Torino sarebbero un'opportunità da non perdere?".Continua a leggere

Olimpiadi invernali 2026 a Torino - la città vuole il bis. E persino Grillo cambia idea : “grande occasione per la città e per il Movimento” : Sostenibili, a basso impatto ambientale e costo di realizzazione, ad alto tasso di riutilizzo e rilancio delle infrastrutture esistenti a cui si aggiunge una grande riconversione delle opere nel post olimpico. Sono i punti qualificanti dello studio di pre fattibilità illustrato dalla Camera di commercio per la candidatura di Torino a ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026, a vent’anni di distanza da Torino 2006. “Secondo i nostri ...

Sci alpino - Combinata maschile Olimpiadi invernali 2018 : orari e diretta tv Video : Dopo il rinvio della discesa libera [Video] causa il forte vento in quota a Joengseon, le prime medaglie dello #Sci alpino maschile alle #Olimpiadi invernali di #Pyeongchang 2018 verranno assegnate per la Combinata Alpina in programma martedì 13 febbraio, meteo permettendo, con la prima manche discesa fissata per le ore 03.00 in Italia le 10 della mattina in Corea del Sud e la seconda manche slalom al via alle 6.30 italiane le 13.30 locali. In ...

Olimpiadi invernali 2026 : Torino ci prova. Primo avversario? Il Coni - che candiderà Milano per evitare intoppi con il M5s : Due miliardi di euro per riportare le Olimpiadi a Torino. O almeno così sperano sotto la Mole, visto che il Coni sembra pensarla diversamente. Il sogno olimpico di Giovanni Malagò non è finito con la stroncatura di Roma 2024: se l’occasione per i Giochi estivi è sfumata con il no della sindaca Virginia Raggi, perché non riprovarci con quelli invernali del 2026 (che nessuno vuole più: la vittoria sarebbe quasi assicurata). Con un paio di ...

FEDERICO PELLEGRINI / "I risultati delle Olimpiadi invernali di PyeongChang specchio dell'Italia" : FEDERICO PELLEGRINI, reduce dalle Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang lo sciatore ha voluto dire la sua anche sul movimento sportivo nazionale in vista del futuro incerto.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 12:30:00 GMT)

Olimpiadi invernali 2026 : Giovanni Malagò glissa sulla possibile candidatura della città di Torino : Dopo le voci su Milano, ora è la volta di Torino: l’ANSA parla di una possibile candidatura del capoluogo piemontese, a vent’anni dai Giochi del 2006, per le Olimpiadi Invernali del 2026. L’agenzia di stampa però sottolinea come oggi, in occasione della presentazione dell’Anno sportivo regionale, il sindaco Chiara Appendino ed il presidente del CONI Giovanni Malagò non abbiano affrontato ...

Salto con gli sci - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Alex Insam - obiettivo futuro. Le sorelle Malsiner certezza per il futuro : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono ormai alle spalle, oltre due settimane in cui i migliori interpreti degli sport della neve e del ghiaccio si sono sfidati in Corea del Sud. Dopo il grande appuntamento, è lecito provare a trarre un bilancio dei risultati raccolti, confrontandoli con le previsioni per provare anche a definire quali possano essere i termini di crescita. Il Salto con gli sci, nel suo complesso, non ha portato grandi ...

Sci freestyle - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Italia - piccola comparsa. Bisogna investire negli sport giovani! : Lo sci freestyle assegna ben dieci titoli alle Olimpiadi Invernali eppure l’Italia sembra non voler prendere in considerazione questo sport: non vengono effettuati degli investimenti, snobbiamo in toto delle discipline (senza apparente ragione), trascuriamo un settore in cui molti Paesi fanno incetta di medaglie. Probabilmente quello che molti ribattezzano sci acrobatico è molto lontano dalla nostra cultura ma bisognerebbe stilare un ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Italia sesta per numero di top ten! Azzurri tra le grandi potenze - meglio del medagliere : L’Italia ha concluso le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 con il dodicesimo posto nel medagliere finale: 10 medaglie (3 ori, 2 argenti, 5 bronzi) raccolti in sei sport differenti. Un bottino estremamente positivo per la nostra Nazionale che si è ben comportata sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud. Gli Azzurri sono rimasti a lungo in lotta per un posto nella top ten, sono tornati a vincere dei titoli come non succedeva da 8 ...

Olimpiadi invernali 2018 - 10 cose che non dimenticheremo : Cosa resterà delle Olimpiadi invernali 2018 a Pyeongchang ora che il braciere olimpico si è spento e la fiamma ha ripreso il suo viaggio verso Tokyo 2020? Cosa ricorderemo di questi 16 giorni in cui il curling è valso quasi quanto il calcio? Medaglie, certo, imprese sportive. Ma anche storie e vicende umane che ci hanno toccato. Il Girl Power Azzurro Se l’Italia va via da Pyeongchang con il miglior medagliere dai tempi di Torino 2006, il ...