Olimpiadi a Torino - il M5S si spacca : salta il consiglio comunale. Ira delle opposizioni : Le Olimpiadi invernali a Torino nel 2026 dividono il M5S: se da un lato Beppe Grillo ha espresso parere favorevole, dall'altro molti consiglieri comunali di maggioranza sono ancora scettici e la...

Olimpiadi a Torino : M5S si spacca. Appendino : 'Per ora c'è interesse' | : Salta il Consiglio comunale che avrebbe dovuto discutere una mozione del Pd sulla candidatura del capoluogo. La sindaca Appendino: per ora c'è "una manifestazione di interesse". Chiamparino: "Segnali ...

Olimpiadi invernali 2026 : Milano - Torino o Dolomiti? Il silenzio di Malagò in attesa di un governo e di un premier con cui parlare : Che sia Torino (come vorrebbe mezzo Piemonte, e persino Beppe Grillo stando alle sue ultime parole che però non hanno risolto i dubbi interni al M5s locale) oppure Milano (il piano del Coni), entrambe o nessuna, presto bisognerà mostrare le carte di questa confusa partita a poker che sta diventando la candidatura dell’Italia alle Olimpiadi invernali del 2026. E al tavolo finale saranno seduti Giovanni Malagò e il capo del prossimo governo. ...

Olimpiadi a Torino spaccano M5s - Appendino : 'C'è interesse' - : Salta il Consiglio comunale che avrebbe dovuto discutere una mozione del Pd sulla candidatura del capoluogo. La sindaca Appendino: per ora c'è "una manifestazione di interesse". Chiamparino: "Segnali ...

Olimpiadi 2026 a Torino - M5s fa saltare la seduta del consiglio comunale : Olimpiadi 2026 a Torino, M5s fa saltare la seduta del consiglio comunale All’ordine del giorno una mozione del Pd sulla candidatura ma per la prima volta da inizio amministrazione è mancato il numero legale. Continua a leggere L'articolo Olimpiadi 2026 a Torino, M5s fa saltare la seduta del consiglio comunale proviene da NewsGo.

Le Olimpiadi a Torino spaccano il Movimento 5 stelle : salta il Consiglio comunale : olimpiadi sì, olimpiadi no. L'ipotesi di organizzare l'evento a Torino sta spaccando la giunta del Comune di Torino. Il Consiglio comunale che avrebbe dovuto discutere una mozione del Pd sulla candidatura di Torino alle...

Olimpiadi a Torino - il Movimento 5 Stelle si divide : Le dichiarazioni di Beppe Grillo, che qualche giorno fa si è espresso a favore dei Giochi Olimpici 2026 a Torino, non hanno convinto i consiglieri comunali grillini, che non si sono presentati in Consiglio comunale, facendo mancare il numero legale per permettere alla sindaca Chiara Appendino di procedere con la candidatura della città piemontese. Gli assenti, riporta il Corriere della Sera, sono stati Daniela Albano, Damiano Carretto, Viviana ...

Olimpiadi a Torino - M5s si spacca. Salta consiglio comunale : Per la prima volta dall'insediamento della giunta Appendino non è stato raggiunto il numero legale. Spaccato il fronte unito del Movimento sul bis di Torino 2026 Movimento 5 Stelle, Tridico: "L'orario ...

Olimpiadi 2026 a Torino - M5s fa saltare la seduta del consiglio comunale : All'ordine del giorno una mozione del Pd sulla candidatura ma per la prima volta da inizio amministrazione è mancato il numero legale.

Salta seduta Comune Torino su Olimpiadi : 17.26 Sulla candidatura di Torino alle Olimpiadi invernali 2026, proposta da Grillo, il M5S si spacca e Salta il Consiglio Comunale che doveva discutere una mozione Pd proprio sulla proposta. Tra i banchi della maggioranza erano assenti alcuni consiglieri 5 Stelle contrari alle Olimpiadi.La minoranza ha allora deciso di non rispondere all'appello nominale e la seduta è stata sospesa.Malgrado ciò,la sindaca Appendino annuncia:"Manifesteremo con ...

Olimpiadi a Torino - M5S si spacca : Per la prima volta dal suo insediamento in Consiglio comunale a Torino è mancato il numero legale . In apertura di seduta, che avrebbe dovuto discutere una mozione del Pd sulle Olimpiadi invernali del ...

Olimpiadi a Torino - M5S si spacca : Torino, 12 mar. – (Adnkronos) – Per la prima volta dal suo insediamento in Consiglio comunale a Torino è mancato il numero legale. In apertura di seduta, che avrebbe dovuto discutere una mozione del Pd sulle Olimpiadi invernali del 2026 ed erano previste le comunicazioni della sindaca, Chiara Appendino, dai banchi della maggioranza è mancata la presenza dei consiglieri pentastellati contrari alla manifestazione. Pertanto le ...

Olimpiadi 2026 - a Torino il M5s si spacca : dissidenti disertano il consiglio comunale - la maggioranza di Appendino va sotto : Al primo atto sulle Olimpiadi invernali 2026 Torino inciampa e sorprende tutti. Oggi pomeriggio in consiglio comunale si aspettava l’intervento della sindaca Chiara Appendino per spiegare la sua intenzione di firmare la lettera per la manifestazione di interesse alla candidatura per i giochi invernali del 2026, da inviare al Cio entro il 31 marzo, ma i quattro eletti M5s contrari alle Olimpiadi – Daniela Albano, Damiano Carretto, Viviana ...

Sulle Olimpiadi a Torino M5S manda sotto la Appendino : L'idea piace a tutti, ma non piace all'ala torinese del Movimento 5 Stelle. Così i grillini hanno deciso di fare mancare il numero legale al sindaco Chiara Appendino, che per la prima volta da quando ...