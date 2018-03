Oggi migliaia di bambini non vaccinati non potranno entrare in aula

agi

: Oggi a #Saciletto di #Ruda la cerimonia di commemorazione dei partigiani fucilati per mano nemica nel 1945. Non per… - serracchiani : Oggi a #Saciletto di #Ruda la cerimonia di commemorazione dei partigiani fucilati per mano nemica nel 1945. Non per… - blufrancesca : RT @GiulioSiamoNoi: Le immagini delle migliaia di persone che sfilano oggi in memoria di #IdyDiene segnano un punto importante per l’umanit… - cesarebrogi1 : RT @boksic72: Oggi In eravamo in migliaia per le strade di #Firenze per chiedere giustizia per #IdyDiene, ucciso in strada lunedì scorso,… -

(Di lunedì 12 marzo 2018) È scaduto il 10 marzo il termine per mettersi in regola con la legge sull'obbligo vaccinale. Come previsto dalla norma firmata dal ministro Lorenzin​, le autocertificazioni consegnate prima dell'inizio dell'anno scolastico (alle quali molti genitori hanno fatto ricorso anche per le difficoltà logistiche dei primi mesi) vanno sostituite con la certificazione "comprovante l'avvenuta vaccinazione". Se il documento non verrà prodotto è prevista una multa per i genitori e l'esclusione dalla scuola per i bambini al nido e all'asilo. Un'esclusione che, per i bambini sotto i sei anni, scatta già da lunedì prossimo, fa sapere all'Agi Licia Cianfriglia, responsabile delle relazioni istituzionali dell’Associazione nazionale presidi. “C’è una legge dello Stato e i presidi hanno ...