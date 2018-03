: New York, elicottero cade nell'East River: almeno due vittime, un passeggero salvato ma è grave - lextresabogados : New York, elicottero cade nell'East River: almeno due vittime, un passeggero salvato ma è grave - repubblica : New York, elicottero turistico cade nell'East River: 2 vittime, tre feriti in condizioni gravissime - repubblica : New York, elicottero turistico cade nell'East River: 5 vittime, salvo il pilota, ma è grave -

Unturistico con 6 persone, cinque turisti e il pilota, a bordo è caduto nell'East River a New York, vicino a Gracie Mansion, la residenza ufficiale del sindaco, a nord della Roosevely Island, che divide Manhattab e Queens. Due turisti sonoe altri tre sono ricorverati all'ospedale in gravi condizioni, mentre il pilota è ferito ma non versa in gravi condizioni.(Di lunedì 12 marzo 2018)