Nuovo governo | Berlusconi | “Anche il Pd se ne faccia carico” Salvini | “Non ci hanno

Nuovo governo - Brunetta : “Dev’essere di centrodestra - il Pd ci appoggi” : Le offerte di collaborazione al Pd non arrivano solo dai Cinquestelle. Ma tornano, ancora, anche dal centrodestra. E’ ancora una volta Renato Brunetta a farsi portavoce “esplicito”, dopo che nei giorni scorsi Matteo Salvini aveva usato parole più diplomatiche. Brunetta si augura che nel Pd “prendano la decisione migliore per il bene del Paese, ovvero appoggiare un governo di centrodestra. Io sono abituato a vedere se ...

Governo : Berlusconi - Salvini scelga via più giusta ma Nuovo voto pessimo segnale : Roma, 12 mar. (AdnKronos) – “Credo che in questa fase tocchi a Salvini scegliere la strada che ritiene più opportuna. Credo che responsabilità significhi prendere atto del fatto che Salvini è il leader del partito più votato all’interno della coalizione più votata. Significa anche la consapevolezza del fatto che nuove elezioni sarebbero allo stesso tempo un pessimo segnale per la democrazia e una strada probabilmente non ...

Silvio Berlusconi alla Stampa - "serve anche il Pd nel Nuovo Governo" : Le elezioni hanno detto due cose: "che il centro-destra ha il diritto ma soprattutto il dovere di guidare il prossimo governo, e che nessuno, fra chi ha ottenuto un consenso importante dagli elettori, può pensare di non farsi carico della necessità che il Paese sia governato". Messaggio ai 5 Stelle per dire che l'incarico tocca al centrodestra, ma soprattutto messaggio al Pd, che non può escludersi dalla partita. ...

Matteo Orfini : "Non aiuteremo la nascita del Nuovo governo" : "Non aiuteremo la nascita del nuovo governo". Così Matteo Orfini, presidente del Partito democratico, ospite a Mezz'ora in più su Rai Tre.Renzi andrà alle consultazioni al Quirinale? "No, evidentemente no. E domani non credo sarà alla direzione". "Chi vuole la damnatio memoriae scarica le proprie responsabilità"La relazione, domani in direzione, la farà Martina. "L'assemblea va convocata entro circa un ...

Di Maio - Nuovo appello per il governo : 'Siamo pronti al confronto' - : Il leader del M5s cita l' auspicio del cardinale Bassetti della Cei . "Vogliamo rispettare il mandato che ci hanno affidato", ha scritto. Anche Salvini annuncia: "Farò di tutto per fare il premier, ma ...

'Il Nuovo governo pensi ai poveri' - Cei - : Roma, 10 mar. , askanews, Il 'nuovo governo' sia 'di gente retta che pensa ai poveri'. Perché bisogna 'guardare a ciò che unisce più che a ciò che divide'. L'auspicio, come riporta la Sir, è stato ...

Appello della Cei : il Nuovo governo sia al servizio della gente : Prove di dialogo tra le forze politiche. Brunetta: "Confronto con Pd e Movimento Cinque Stelle sulle presidenze di Camera e Senato"

[Il retroscena] La grande paura del Def allontana il Nuovo governo. Centrodestra e M5S vogliono dare la colpa Gentiloni : Sarà Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia dimissionario appena eletto alla Camera dei deputati nel difficile collegio di Siena, a firmare un nuovo piano economico-finanziario del Paese che, ...

MATTEO SALVINI COME LUIGI DI MAIO/ Su Governo pressing sul Pd : "Senza intesa politica si vota di Nuovo" : MATTEO SALVINI sfida l'Europa e guarda al Governo: "manovra con meno tasse, a Bruxelles saranno contenti". No governi tecnici, altrimenti nuove elezioni: sfide all'Ue, Pd chiude alleanza(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 22:21:00 GMT)

Governo di minoranza prospettiva concreta : il Nuovo regolamento del Senato lo permette : Nella storia della Repubblica i governi di minoranza sono stati sempre una possibilità remota, solo due casi: Governo Leone I (1963) e Governo Andreotti III (1976). Ma nella legislatura nata con il voto del 4 marzo, il Governo di minoranza potrebbe essere una possibilità concreta per uscire dall'impasse. Almeno sulla carta. Il nuovo regolamento del Senato, approvato in calcio d'angolo il 20 dicembre dell'anno scorso, di fatto ...