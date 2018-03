Nuova fiamma per la modella Aida Yespica : Aida Yespica sembra finalmente aver ritrovato l’amore dopo l’ennesima relazione non andata a buon fine. Ma andiamo per ordine a vedere chi è la ragazza in questione e con chi è stata pizzicata dai paparazzi in vacanza su un’isola da sogno. Aida Maria Yespica Jaime è una modella showgirl di origine venezuelana che abbiamo imparato a conoscere per i suoi lavori svolti in Italia, in Spagna e negli Stati Uniti. Ultimamente la Yespica ha anche ...

Fuga d'amore per Di Maio : beccato in Sicilia con la Nuova fiamma - la foto impazza sui social : Felicissimo per il risultato delle elezioni e in trepidante attesa di scoprire se sarà lui oppure no il nuovo premier, Luigi Di Maio si è concesso un weekend romantico. Per la breve Fuga d'amore il...

Aida Yespica - la Nuova fiamma è un commercialista : Una nuova fiamma per Aida Yespica. La showgirl venezuelana unisce l’utile e il dilettevole e scopre la complicità insieme al suo commercialista Matteo Cavalli...

La Nuova fiamma di Sharon Stone è un toy boy italiano : Le indiscrezioni corrono veloci e questa volta riguardano il Belpaese. Sarebbe infatti italiano il nuovo fidanzato di Sharon Stone, un connazionale che ha fatto di nuovo palpitare il cuore della bella ...

Michelle Carpente e Max Biaggi/ Dopo Bianca Atzei è lei la Nuova fiamma? "Tra noi stima e affetto" : Michelle Carpente e Max Biaggi: il motociclista volta pagina Dopo Bianca Atzei, chi è la donna che lo ha stregato? Lei ammette frequentazione ma resta con i piedi per terra.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 18:01:00 GMT)

Max Biaggi ha una Nuova fiamma : è Michelle Carpente. A Bianca Atzei non resta che consolarsi con Filippo Nardi : Romana, classe 1988, ha recitato in “Scusa ma ti chiamo amore” di Federico Moccia: è questo l’identikit di Michelle Carpente la nuova fiamma di Max Biaggi. Qualche settimana fa i paparazzi l’hanno immortalata insieme al motociclista e lei subito ha voluto dire la sua: “Oggi in edicola su Diva e Donna trovate la mia verità” ha scritto in un post su Instagram. Ma tra i due sembra proprio che ci sia del ...

Gossip U&D - Gianmarco Valenza fidanzato : chi è la sua Nuova fiamma : Gianmarco Valenza di Uomini e Donne innamorato: ecco chi è la ragazza Gianmarco Valenza ha finalmente ritrovato l’amore e la ragazza che l’ha reso di nuovo felice si chiama Sara Pandini. L’ex tronista di U&D fino ad ora non ha mai avuto molto fortuna in amore. La sua ex fidanzata Aurora Betti lo lasciò a Temptation Island, a cui decisero di partecipare entrambi per mettere alla prova il loro amore. In ...

“Ora sta con lui”. Beccata Alessandra Mastronardi. Ma non era fidanzatissima? Da I Cesaroni aI Golden Globes - da un compagno attore a un altro - dice sicuro il gossip. Chi è la Nuova fiamma (famosa) dell’attrice : Avevamo lasciato Alessandra Mastronardi alla 75esima edizione dei Golden Globe. Sissignori, c’era anche lei sul red carpet lo scorso 7 gennaio. In un abito Chanel, l’’attrice 31enne è apparsa raggiante (e bellissima) mentre salutava fan e fotografi prima di entrare al Beverly Hills Hotel. Un debutto che ha reso orgogliosa tutta Italia e che è dovuto al suo ruolo nella seconda stagione di ‘Master of None’, la ...

Bianca Atzei dimenticata da Max Biaggi : chi è la sua Nuova fiamma : Max Biaggi ha una nuova fidanzata mentre Bianca Atzei è sull’Isola? Mentre Bianca Atzei è attualmente impegnata all’interno del reality di Canale 5, il suo ex Max Biaggi sembrerebbe aver ritrovato il sorriso insieme ad una nuova donna. Il gossip è stato lanciato dalla rivista femminile Diva e Donna. Secondo il giornale di gossip il motociclista sarebbe ora molto vicino ad una giovane attrice che si chiama Michelle Carpente. La ...

Elezioni politiche : i candidati di Forza Nuova e Fiamma Tricolore : Si avvicinano la fatidica data del 4 marzo, data in cui il popolo Italiano sarà chiamato a votare i propri rappresentanti. Ecco i candidati cuneesi di Forza Nuova e Fiamma Tricolore, che hanno deciso ...

Forza Nuova fiamma Tricolore : Ecco i candidati alla camera della lista Italia Agli Italiani! : 'La candidatura di Antonella Cito, attuale consigliera comunale di Taranto, è una sfida ad una classe politica che ha distrutto una città che con Giancarlo Cito era la quarta in Italia per vivibilità'...

Giorgio Manetti/ Uomini e Donne - Maria Gabriella è la Nuova fiamma : la reazione di Gemma Galgani : Continua a far parlare di sé il cavaliere Giorgio Manetti del trono di over di Uomini e Donne. Giorgio ha iniziato a conoscere Maria Gabriella, con cui è uscito a cena. (Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 15:51:00 GMT)

"Gianni mi ha tradita e mi ha dato la colpa. Le foto con la Nuova fiamma? Un dolore e una mancanza di rispetto" : "Il servizio evidentemente posato di Chi è stato un grande dolore e una mancanza di rispetto nei confronti della sua famiglia e nei confronti miei e di nostro figlio". È evidentemente arrabbiata Isabella Rauti, quasi ex moglie di Gianni Alemanno ("Ci stiamo separando") che dalle pagine de La Stampa racconta la fine del suo matrimonio."Mi sento molto tradita visto che la storia è iniziata a marzo scorso mentre io ero lontana ...

Max Biaggi e la Nuova fiamma - dopo la rottura con Bianca Atzei le vacanze di Natale con una modella : Max Biaggi si consola dopo la fine della sua storia d'amore con Bianza Atzei. L'ex pilota, aveva detto di volersi dedicare esclusivamente ai suoi figli e di non voler altre distrazioni,...