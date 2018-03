Nuoto Sincronizzato | Giorgio Minisini e Manila Flamini vincono il French Open Gran prova

oasport

(Di lunedì 12 marzo 2018) Nel weekend si è disputato il, prima tappa dell'Artistic Swimming World Series, il circuito internazionale riservato al. A Parigi (Francia) si sono messi in luce i nostri: i Campioni del Mondo hanno trionfato nel tecnico e hanno conquistato l'argento nel libero. Nel primo caso hanno totalizzato un complessivo 88.5930 battendo i giapponesi Abe/Adachi (86.3358) e gli spagnoli Ribes/Ferrares (82.1743). Nel secondo caso, invece, si sono fermati a 89.5333 venendo così battuti dai russi Maltsev/Gurbanberdieva (91.9333), terzi i giapponesi Abe/Adachi (88.0333). Linda Cerruti ha chiuso il solo al quinto posto (89.6667) e in coppia con Costanza Ferro è stata quarta nel libero (88.7333) e quinta nel tecnico (87.7899).