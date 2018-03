Notepad++ sbarca sul Microsoft Store grazie a Desktop Bridge

surface-phone

(Di lunedì 12 marzo 2018), conosciuto anche con il nome di Project Centennial, continua a regalare nuovi software sul. L’ultimo caso è quello diè, per chi non lo conoscesse, un editor di testo abbastanza famoso quanto storico sviluppato per Windows dal lontano 2003 e aggiornato negli anni successivi. Il programma è da oggi scaricabile dalloufficiale per tutti gli utenti in possesso di un PC o tablet Windows 10 con almeno Anniversary Update a bordo. Descrizioneis a free source code editor and Notepad replacement that supports several programming languages and natural languages. Running in the MS Windows environment, its use is governed by GPL License. Link al download NPP (Free, Windows) →