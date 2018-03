Non abbiamo armi di Ermal Meta è Disco d’Oro | un nuovo traguardo dopo Sanremo 2018

Inter - Spalletti : "Fatta una buona partita ma Non abbiamo qualità" : Il tecnico nerazzurro: "Non abbiamo mai giocato un grandissimo calcio perché non abbiamo tutta quella qualità che si dice"

Napoli - Sarri : "Sorpasso Juve? Noi Non abbiamo l'obbligo di vincere" : Il pareggio contro l'Inter costa caro al Napoli, anche se Maurizio Sarri prova a minimizzare e guarda avanti, nonostante tradisca un certo nervosismo quando, nel finale dell'intervista a Sport ...

Inter - Spalletti : "Giocare bene? Non abbiamo tutta quella qualità di cui si parla..." : L'Inter non ha tremato davanti al Napoli, anzi: lo ha costretto al secondo 0-0 su due facendogli perdere la vetta della classifica. Per Luciano Spalletti, Intervenuto a Premium Sport nel post partita, "è stata una buona partita, sotto l'aspetto tattico e sotto quello delle intenzioni. Loro hanno fatto meglio, hanno qualità e quel metodo sarriano riconoscibile, che si è visto ...

Juventus - Marotta : 'Pochettino? Cose infondate - Non abbiamo protestato con l'arbitro' : TORINO - 'Sono degli specialisti, sono abituati a vincere e a mettere pressioni sull'arbitro, sono abituati ad avere il loro patron nel corridoio o nel tunnel degli spogliatoi prima della partita'. ...

Il negozio Fontana di Cuneo a Chicago per rappresentare l'Italia : "Non abbiamo vinto... ma come si fa a competere con HARRODS??" : Resta, grande, la soddisfazione di essere il più bel negozio d'Italia e tra i migliori 20 al mondo, in concorso a Chicago in rappresentanza di altrettanti Paesi. ' Non ci aspettiamo di vincere' - ...

Juventus - Allegri : ''Con l'Udinese snodo scudetto - finora bravi ma Non abbiamo ancora fatto nulla'' : TORINO - Dimenticare la gioia europea con il Tottenham , quel 'risultato straordinario ottenuto su un campo storico per il calcio', per rituffarsi nella corsa scudetto affrontando l'Udinese in uno '...

'Non abbiamo ottenuto chiarezza da Trump sui dazi' - Ue - : Bruxelles, 10 mar. , askanews, L'Unione europea non ha ottenuto 'chiarezza immediata' dagli Stati Uniti in merito alla sua richiesta di esenzione dai dazi imposti da Donald Trump su acciaio e ...

Crozza è Di Maio : 'Questi sono i nostri punti - se qualcuno Non dovesse starci - abbiamo altri punti' : Nel corso della puntata di 'Fratelli di Crozza', in onda sul Nove, il comico genovese veste i panni del leader del M5s Luigi Di Maio a pochi...

ERMAL META/ Angelica Schiatti - autrice di Non abbiamo armi : "Si è innamorato di questo brano..." : ERMAL META, Angelica Schiatti: la voce dei Santa Margaret ha parlato della collaborazione con il cantante italo-albanese per la canzone Non abbiamo armi.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 08:07:00 GMT)

Milan - Gattuso e Bonucci/ I due in coro : "Non abbiamo giocato da squadra - ma in casa dell'Arsenal..." : Milan, Gattuso e Bonucci: i due in coro sottolineano come non sia arrivata una prestazione da squadra ma spingono per un ritorno in Inghilterra dove non si andrà per fare una gita.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 23:30:00 GMT)

Roma - i vigili urbani : Non abbiamo carta per stampare i verbali : Ai vigili urbani del Comune di Roma - i celebri "pizzardoni" - mancherebbero pure le risme di carta per stampare i verbali.Questa la denuncia di alcuni agenti, che hanno chiesto l'anonimato, dall'edizione Romana di Repubblica oggi in edicola. Secondo la segnalazione al quotidiano capitolino in diversi gruppi della Municipale la carta per le stampanti mancherebbe ormai da tre mesi: da dicembre dell'anno scorso non ...

Trump : metteremo i dazi - Non abbiamo scelta - Cohn si dimette da consigliere economico Casa Bianca : Il consigliere economico di Donald Trump , Gary Cohn , si è dimesso. Lo ha annunciato la Casa Bianca. La decisione sarebbe maturata per la contrarietà espressa dell'ex banchiere di Goldman Sachs verso ...

Elezioni : Di Maio - Non abbiamo vinto perché abbiamo promesso soldi : Roma, 6 mar. (AdnKronos) – “Ci vogliono far passare per quelli che hanno vinto perché hanno promesso soldi, perché avevano promesso di dare soldi senza fare niente. Vi trattano come miserabili, come gente che vuole soldi, voi siete persone che rivendicano diritti che sono nella nostra Costituzione”. Lo ha affermato Luigi Di Maio, parlando a Pomigliano.“Se i commentatori e gli analisti vogliono passare il tempo a dire che ...

Elezioni : Di Maio - Senato avrà un seggio in meno perché Non abbiamo candidati : Roma, 6 mar. (AdnKronos) – “In Sicilia sono finiti i candidati al Senato e probabilmente il Senato avrà un Senatore in meno, perché abbiamo più seggi dei candidato del Movimento 5 stelle”. Lo ha affermato Luigi Di Maio, parlando a Pomigliano. L'articolo Elezioni: Di Maio, Senato avrà un seggio in meno perché non abbiamo candidati sembra essere il primo su Meteo Web.