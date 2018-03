Nokia 8 Pro | ecco la presunta scheda tecnica

Nokia 9 potrebbe utilizzare un lettore di impronte digitali integrato nel display : Nokia 9, il top di gamma del brand finlandese che dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine dell'estate, potrebbe utilizzare un lettore di impronte digitali integrato nel display, come confermano nuove fonti definite attendibili. L'articolo Nokia 9 potrebbe utilizzare un lettore di impronte digitali integrato nel display è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nokia 5 e Nokia 6 sono già pronti a ricevere le patch di sicurezza di marzo : HMD Global ha iniziato a rilasciare in Europa le patch di sicurezza Android di marzo 2018 per due suoi dispositivi di fascia medio-bassa, ovvero Nokia 5 e Nokia 6. L'aggiornamento dovrebbe arrivare anche in Italia entro la prossima settimana

Nokia 8 Sirocco - Nokia 7 Plus e Nokia 6 entrano nel Programma Android Enterprise Recommended : L'elenco degli smartphone inclusi nel Programma Android Enterprise Recommended si amplia con gli appena annunciati Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus e Nokia 6

Il Nokia 8 Pro e il Nokia 9 potrebbero essere lanciati in estate : Stando a nuove indiscrezioni, HMD Global avrebbe ancora qualche smartphone interessante da lanciare quest'anno: stiamo parlando di Nokia 8 Pro e Nokia 9

Vodafone e Nokia al lavoro sulla connettività LTE delle prossime missioni sulla Luna : Nokia e Vodafone hanno sviluppato una soluzione che potrebbe essere utilizzata nelle prossime missioni sulla Luna. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Nokia 8110 - al MWC2018 il produttore finlandese presenta la riedizione del Matrix Phone : Dopo il 3310 presentato lo scorso anno, HMD ha deciso di portare al Mobile World Congress di Barcellona la riedizione di un’altra leggenda di Nokia: il celebre 8110, ricordato anche per essere stato il cellulare usato in Matrix da Neo & co. Il nuovo Nokia 8110 sarà un feature Phone (ossia un cellulare “classico”), supporterà le reti 4G ed avrà il wifi (potrà essere usato anche come hotspot). Il design, come nel ...

Nokia 3 riceverà Android 8.1 Oreo beta la prossima settimana : Juho Sarvikas in occasione del Mobile World Congress 2018 di Barcellona ha annunciato che il 26 febbraio sarà rilasciato Android 8.1 Oreo beta per il Nokia 3

Rivoluzione Nokia : tutti gli smartphone futuri faranno parte del programma Android One : Nel corso dell'evento di presentazione dei nuovi smartphone al Mobile World Congress 2018, Nokia ha annunciato che tutti i prossimi smartphone del brand finlandese apparterranno al programma Android One.

MWC 2018 il programma : Samsung - Huawei - Nokia - Sony - Asus : A partire da domenica 26 febbraio 2018 inizierà il prossimo MWC 2018 che si terrà a Barcellona: il programma di marchi noti come Samsung, Huawei, Nokia, Sony e Asus.Tra poco meno di due giorni inizierà a Barcellona uno degli eventi mondiali più importanti per quanto riguarda la tecnologia e la telefonia mobile in particolare: stiamo parlando del MWC 2018.Alla fiera parteciperanno grandi e importanti produttori mondiali di smartphone, e noi ...

MWC 2018 : Nokia 1 - 4 - 7 Plus - 8 Pro - 9 e 10 tutti in un evento : Nokia al MWC 2018 presenterà tantissimi prodotti andando a coprire tutta la fascia di prezzi e caratteristiche tecniche davvero per tutti. Nokia è ritornata e il MWC 2018 farà da vetrina per un ritorno alla grandissima [MWC 2018] A Barcellona Nokia presenterà tanti dispositivi, Nokia 1, 4, 7 Plus, 8 Pro, 9 e anche 10 […]

Nokia 8 Pro dovrebbe arrivare sul mercato a fine estate - con Snapdragon 845 : HMD Global starebbe lavorando a un altro smartphone, oltre a Nokia 8 Sirocco, con Snapdragon 845 a bordo. Potrebbe arrivare a fine estate e dovrebbe essere commercializzato con il nome di Nokia 8 Pro.

Vendite in crescita per Nokia - che ora punta i primi posti della classifica dei produttori di smartphone : Stando ai dati diffusi da Counterpoint, nell'ultimo trimestre del 2017 Nokia è riuscita a vendere 4,4 milioni di smartphone. Scopriamo insieme tutti i dati

Nokia 7 Plus protagonista di nuove immagini leaked e indiscrezioni : Dalla Cina sono arrivate nuove indiscrezioni, supportate da alcune immagini, che provano ad anticiparci le possibili principali caratteristiche del Nokia 7 Plus

Honor 8 Pro e Nokia 6 ricevono la beta di Android 8.0 Oreo in India : Honor ha deciso di rilasciare l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo (in versione beta) in India. HMD Global segue la stessa strada e annuncia il rilascio in India della beta di Android 8.0 Oreo per Nokia 6