"Noi progressisti : rispettiamo la cornice dell'Eurozona e i paletti del FMI sul debito". Il "ministro" M5S su Ft porge la guancia a mercati e Ue : Una forza "progressista" a pieno titolo che può essere vista come protagonista del "rinnovamento" anche in Europa e non, come viene descritta, come minaccia per la stabilità ad opera di fanatici populisti. Lorenzo Fioramonti, indicato da Luigi Di Maio come ministro dello Sviluppo economico in un ipotetico governo M5S, interviene sul Financial Times con un articolo che, a ben vedere, sembra un messaggio rassicurante rivolto ai ...