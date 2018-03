Noi progressisti | rispettiamo la cornice dell' Eurozona e i paletti del FMI sul

huffingtonpost

(Di lunedì 12 marzo 2018) Una forza "progressista" a pieno titolo che può essere vista come protagonista del "rinnovamento" anche in Europa e non, come viene descritta, come minaccia per la stabilità ad opera di fanatici populisti. Lorenzo Fioramonti, indicato da Luigi Di Maio come ministroo Sviluppo economico in un ipotetico governo M5S, interviene sul Financial Times con un articolo che, a ben vedere, sembra un messaggio rassicurante rivolto ai mercati e agli altri Paesi'Ue. Fioramonti presenta il Movimento al quale ha deciso di aderire accettando la proposta di Di Maio come "un bastionea stabilità", e una forza politica di natura "progressista" decisa ad operare nellae ben consapevole deiche l'Italia ha sul debito pubblico, secondo le raccomandazioni del Fondo Monetario Internazionale."In un contesto europeo segnato dall'ascesa ...