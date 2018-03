Nintendo Labo sarà cruciale per il secondo anno di Switch

Nintendo Labo - la recensione : Dopo i vari “Nintendo si è superata di nuovo”, “Sì ma tanto si rompono”, “I ragazzini giocano ad altro” e “Lo voglio subito” è arrivato finalmente il momento di mettere le mani su Nintendo Labo, la nuovissima idea della Grande N che mescola videogioco, sensori a infrarossi e pezzi di cartone pieghevoli. Nintendo ha infatti organizzato un evento speciale in quel di Milano in cui era possibile montare una delle costruzioni più semplici, provare ...

Nintendo Labo - prova : "E poi c'è Nintendo", verrebbe da iniziare parafrasando il noto show di Alessandro Cattelan. Non per altro, ma perché esordire con "the Nintendo difference" avrebbe il sapore del déjà-vu. Il motivo di cotanto entusiamo, per chi se lo stesso domandando, è stata la prova di Nintendo Labo, la nuova diavoleria della casa di Kyoto, capace di sorprendere la critica (ora) e il pubblico (prossimamente) incrociando i videogame coi giochi di una volta. ...

Nintendo è ancora interessata al mercato mobile e potrebbe collaborare con nuovi partner : Negli ultimi anni Nintendo si è sempre più interessata al mercato mobile, arrivando a stringere una collaborazione con l'azienda DeNA che ha portato su dispositivi iOS e Android alcune app di discreto successo, come Super Mario Run, Animal Crossing: Pocket Camp e il recentemente annunciato Mario Kart Tour.Come riporta Nintendo Everything, il presidente di Nintendo Tatsumi Kimishima ha concesso una lunga intervista al portale Diamond Online, ...

Nintendo Labo : Tante novità da Nintendo : Nintendo è lieta di condividere nuove e interessanti informazioni per Nintendo Labo, recentemente annunciato e in arrivo ad Aprile con i primi Kit “Robot e Assortito” oltre quelli svelati lo scorso mese. Nintendo Labo si espande Acquistando i Kit Nintendo Labo, i giocatori troveranno al suo interno un Software con il quale assemblare e personalizzare il proprio Kit. Kit Robot Possibilità di ...

Tanti dettagli e tre nuovi imperdibili video dedicati a Nintendo Labo : Nintendo ha annunciato di recente Nintendo Labo per Nintendo Switch, una linea di esperienze interattive ludiche e di costruzione progettate per accendere l'immaginazione e l'esplorazione sia nelle menti creative che negli appassionati di videogiochi. Oggi, Nintendo ha svelato alcune funzionalità aggiuntive dei due nuovi kit Nintendo Labo, il Kit Robot e il Kit Assortito, il cui lancio in Europa è previsto per il 27 aprile.Ecco tutti i dettagli ...

Offerte Amazon della settimana : accessori gaming - Nintendo Labo e tanti coupon! : In questo articolo in continuo aggiornamento potrete trovare tutte le promozioni e le Offerte Amazon della settimana nel mondo dell’informatica, l’elettronica, il gaming e la tecnologia in generale. E se ciò non bastasse, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram e di visitare la nostra sezione Offerte dove troverete ogni giorno le migliori Offerte e coupon nel mondo della tecnologia. Un esempio? Ecco le Offerte Amazon ...

Nintendo parla dell'accoglienza ricevuta da Labo - e di come è nata l'idea del cartone : L'annuncio di Nintendo Labo ha saputo accendere la curiosità di una larghissima fetta di pubblico, interessata a scoprire le implicazioni e le potenzialità di questo nuovo modo di videogiocare.come racconta Nintendo Everything, il colosso nipponico è rimasto sorpreso a sua volta dalle reazioni dei fan, almeno nelle parole di alcuni vertici della compagnia come Shinya Takahashi, Ko Shiota e Shigeru Miyamoto.Durante un lungo intervento pubblicato ...

Nintendo Labo : il processo di creazione sarà parte integrante del divertimento : Come ormai saprete, poco tempo fa Nintendo ha stupito il mondo con l'annuncio di Nintendo Labo, la nuova linea di esperienze interattive basate sul gioco e sulla scoperta. Insieme alla console Nintendo Switch, i kit di Nintendo Labo forniscono tutto il necessario per assemblare divertenti forme di cartone che, combinate con la tecnologia di Nintendo Switch, trasformano le idee in realtà.In seguito all'annuncio, però, i fan hanno iniziato a ...

Ecco cosa si prova a giocare con Nintendo Labo : La settimana scorsa avevamo raccolto nella nostra news alcune immagini di un hands-on che IGN ha potuto svolgere con Nintendo Labo. Le fotografie testimoniavano tanto la costruzione dei diversi kit quanto le sessioni di gioco con gli stessi. IGN ha recentemente diffuso un nuovo video dove il protagonista dell'hands-on ha potuto spiegare la propria esperienza con Labo, rivelando alcuni dettagli interessanti che vi riportiamo di seguito. ...

Alla scoperta di Nintendo Labo in una imperdibile video anteprima : In questi ultimi giorni sono diverse le notizie riguardanti Nintendo Labo che si susseguono rivelandoci nuovi dettagli di un progetto sotto molti aspetti tutto da scoprire.L'idea della grande N, per quanto non convinca tutti i palati e debba ancora chiarire alcune criticità, è indubbiamente un classico esempio della Nintendo Difference, di quella capacità di distinguersi dai rivali con idee fresche, magari apparentemente bislacche ma spesso ...

Nintendo Labo : nel gioco della moto potremo realizzare i nostri tracciati : Nintendo Labo ha saputo stupire tutti con le anteprime intraviste nel video di presentazione del progetto, riporta MyNintendonews.Attualmente iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni al riguardo, e a quanto pare il Variety Pack proposto da Nintendo sembra essere divertente. Nello specifico, secondo un'indiscrezione emersa si Reddit, il gioco motociclistico del Variety Pack consentirà al giocatore di creare i propri tracciati personalizzati, ...

Potremo programmare liberamente Nintendo Labo per ampliarne ancora le potenzialità : Nel corso di un evento di presentazione che si è svolto a New York nella giornata di ieri, Nintendo ha presentato agli astanti il Toy Con Garage, una funzionalità di Nintendo Labo che permetterà agli utenti di personalizzare i propri kit grazie a un rudimentale tool di programmazione.Con Toy Con Garage si potranno impostare i Joy Con in modo tale che reagiscano ad alcuni imput molto semplici, come una serie di implicazioni logiche "se-allora" ...