Nino Formicola Gaspare nervoso per il cibo La gestione non funziona Isola dei Famosi

Rosa Perrotta contro Alessia Mancini - Nino Formicola e Bianca Atzei : “Sono una setta” : Isola dei Famosi, Rosa Perrotta contro Alessia Mancini, Nino Formicola e Bianca Atzei: ecco cosa è successo dopo la diretta Ieri sera durante la diretta dell’Isola dei Famosi Rosa Perrotta ha palesemente preso posizione contro Alessia Mancini, Bianca Atzei e Nino Formicola. Secondo l’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, da diverse settimane i tre […] L'articolo Rosa Perrotta contro Alessia Mancini, Nino Formicola e Bianca ...

Isola dei Famosi - Nino Formicola : “Francesca Cipriani malata immaginaria” : Isola dei Famosi, Nino Formicola contro Francesca Cipriani: ecco cos’è che ha fatto arrabbiare il naufrago Francesca Cipriani di nuovo al centro delle polemiche all’Isola dei Famosi. Questa volta a puntare il dito contro di lei arriva Nino Formicola che, parlando con Bianca Atzei, ha detto di essere stufo dei capricci della Cipriani. A far […] L'articolo Isola dei Famosi, Nino Formicola: “Francesca Cipriani malata ...

Nino Formicola/ Espulso per una bestemmia in diretta? (Isola dei Famosi 2018) : Nino Formicola contestato sui social dai fan dell'Isola dei Famosi 2018: in molti richiedono la sua espulsione a causa di una presunta bestemmia. (Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 07:42:00 GMT)

Scandalo Isola dei Famosi - Nardi privilegiato - Nasti usa il cellulare - Nino Formicola 'cazzia' la Gialappa's : Striscia la Notizia continua la crociata contro Alessia Marcuzzi "la svicolona" come l'ha soprannominata e svela il labiale terrorizzato di Craig Warwick a Domenica Live. Dopo aver sottolineato che, ...

“Un uomo fortunato”. Avete mai visto la compagna di Nino Formicola? Si chiama Alessandra e la loro storia d’amore sembra la trama di un film romantico : “La prima volta che la vidi era sposata proprio con lui…” : Si chiama Alessandra Raya ed è una donna bellissima. Ma a parte questo non molto si sa di lei, eppure in questi giorni non si parla d’altro, del suo compagno di vita, in questo periodo impegnato nell’Isola dei famosi. Eh sì, perché è una lunga storia d’amore quella tra il comico Gaspare e la “moglie” manager di un’azienda farmaceutica. Il virgolettato è d’obbligo perché i due non sono ancora sposati sebbene si conoscano da trent’anni e ...

Nino Formicola e la “moglie” Alessandra Raya : una lunga storia d’amore : Alessandra Raya: chi è la moglie di Nino Formicola, in arte Gaspare, e come è nata la loro storia d’amore Nino Formicola e Alessandra Raya? È una lunga storia d’amore quella tra il comico Gaspare e la “moglie” manager di un’azienda farmaceutica. Il virgolettato è d’obbligo perché i due non sono ancora sposati sebbene si […] L'articolo Nino Formicola e la “moglie” Alessandra Raya: una lunga ...

Chi è la fidanzata di Nino Formicola? Alessandra Raya - la donna con un passato in tv che il comico vuole sposare [FOTO] : Alessandra Raya è la bellissima donna che Nino Formicola , naufrago de L'Isola dei Famosi, vorrebbe sposare una volta tornato dall'Honduras, conosciamola meglio In questa esperienza a L'Isola dei ...

Bestemmia in diretta di Nino Formicola. "Gaspare" è a rischio espulsione? : Tutto sulla Bestemmia di Nino Formicola, in arte Gaspare. Su Leggo.it. Ecco cosa è successo. Il momento delle nomination è sempre carico di tensione in ogni reality e...

Isola dei famosi - a Nino Formicola scappa una bestemmia in diretta : ora rischia l'espulsione : Fa irruzione all' Isola dei famosi il sospetto della bestemmia in diretta scappata a uno dei naufraghi. A rischiare l'espulsione immediata sarebbe Nino Formicola , in arte Gaspare, già apparso ...

Nino Formicola bestemmia in diretta. È a rischio espulsione? : Su Leggo.it l'ultimo, spinoso caso, quello della bestemmia in diretta prpnunciata da Nino Formicola , in arte Gaspare . Ecco cosa è successo. Il momento delle nomination è sempre carico di tensione in ...

Gaspare - Nino Formicola ha bestemmiato?/ Video - la frase incriminata durante la diretta (Isola dei Famosi) : Gaspare sull’Isola dei famosi, si ritrova a discutere con Franco e Francesca Cipriani di equatore, Polo Nord e Sud, Orsi polari, pinguini e della Terra.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 01:32:00 GMT)

ELENA MORALI / In Nomination : lite con Bianca Atzei e Nino Formicola in diretta (Isola dei Famosi 2018) : Un malessere potrebbe costringere ELENA MORALI a ritirarsi dall'Isola dei Famosi 2018. La naufraga, in queste ultime ore al centro degli accertamenti medici, questa sera...(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 00:50:00 GMT)

Alessandra Raya - chi è la fidanzata di Nino Formicola/ Proposta di matrimonio dall'Isola dei Famosi : Alessandra Raya non è solo il grande amore di Nino Formicola, Gaspare dell'Isola dei Famosi 2018. In passato conduttrice, oggi guarda verso il settore farmaceutico e non solo. (Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 23:18:00 GMT)

Gaspare - Nino Formicola/ Si salva dalla nomination ma è scontro con Francesca Cipriani (Isola dei famosi 2018) : Gaspare sull’Isola dei famosi, si ritrova a discutere con Franco e Francesca Cipriani di equatore, Polo Nord e Sud, Orsi polari, pinguini e della Terra.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 22:50:00 GMT)