NEW YORK | ELICOTTERO SI SCHIANTA NELL' EAST RIVER Il pilota sopravvissuto | Colpa di

Elicottero precipitato a NEW YORK - il pilota : "Colpa di una borsa" : Gli investigatori stanno cercando di capire quali possano essere le cause che hanno portato all'incidente aereo di questa mattina a New York . Un Elicottero è precipitato e cinque turisti a bordo sono ...

NEW YORK - elicottero precipita e si inabissa nelle acque dell’East River : morti 5 turisti. Il video dell’incidente : Un Eurocopter AS350, adibito a volo turistico per la compagnia Liberty si schianta, a causa di un guasto al motore, nel’East River a New York, a poca distanza da Manhattan. il pilota si è salvato, riportando solo ferite lievi, ma il tentativo disperato dopo lo schianto di chiamare i soccorsi è stato vano. I quattro uomini e una donna, a bordo come turisti, sono rimasti intrappolati nelle imbracature di sicurezza mentre il mezzo si inabissava ...

NEW YORK : tragedia nell'East River - precipita un elicottero - 5 morti : La città di New York è nuovamente protagonista per una tragedia avvenuta nell'East River, lo stretto marittimo che separa Long Island dall'isola di Manhattan. Un elicottero che portava a bordo sei persone è precipitato nelle acque del famoso fiume newYorkese. Il bilancio è gravissimo: cinque morti e un superstite, il pilota. Lo schianto è stato ripreso da tante persone, che in pochi istanti hanno pubblicato le immagini sui propri profili ...

Usa - elicottero precipita nell’East River a NEW YORK : 5 morti. Sopravvissuto il pilota : Un elicottero turistico che stava sorvolando New York è precipitato nell’East River di Manhattan: sono morte cinque delle sei persone che erano a bordo. L’unico Sopravvissuto è il pilota, rimasto ferito in modo lieve. I vigili del fuoco hanno spiegato che i sommozzatori hanno liberato i passeggeri, due dei quali sono stati dichiarati morti sul posto, a causa delle forti correnti e delle temperature gelide. Gli altri tre sono stati ...

