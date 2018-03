NEW YORK | ELICOTTERO PRECIPITA NELL”EAST RIVER Video | 5 morti | salvo il pilota che si è

Usa - cade elicottero nell'East River a NEW YORK : 5 morti. VIDEO : Segui su affaritaliani.it

NEW YORK - un elicottero precipita nell’East River : morti cinque turisti : cinque turisti morti a New York. Un elicottero, uno dei tanti che ogni giorno sorvola la Grande Mela, è caduto nelle acque dell’East River, a nord della Roosevelt Island, che separa Manhattan da Queens: due turisti sono morti sul colpo e altri tre dopo un inutile ricovero all’ospedale, ferito in modo non grave anche il pilota, che si è gettato in ...

Usa - elicottero precipita nell’East River a NEW YORK : 5 morti. Sopravvissuto il pilota : Un elicottero turistico che stava sorvolando New York è precipitato nell’East River di Manhattan: sono morte cinque delle sei persone che erano a bordo. L’unico Sopravvissuto è il pilota, rimasto ferito in modo lieve. I vigili del fuoco hanno spiegato che i sommozzatori hanno liberato i passeggeri, due dei quali sono stati dichiarati morti sul posto, a causa delle forti correnti e delle temperature gelide. Gli altri tre sono stati ...

Elicottero turistico precipita nell'East River a NEW YORK - 5 morti : Si è salvato solo il pilota. Sono tutte morte le cinque persone che si trovavano a bordo di un Elicottero per un giro turistico sopra New York: il velivolo è precipitato nell'East River, a nord della Roosevelt Island, che separa Manhattan da Queens. Un portavoce dei vigili del fuoco ha dato conferma del decesso anche dei tre passeggeri che erano stati estratti vivi, ma in condizioni disperate. Sono infatti deceduti nell'ospedale di ...

Grave incidente a NEW YORK : elicottero precipita nell’East River - 5 morti [VIDEO] : Un elicottero impiegato per i giri turistici sopra New York è precipitato la notte scorsa nell’East River: 5 persone a bordo sono morte, secondo quanto riferito da un portavoce dei vigili del fuoco il quale ha precisato che i tre passeggeri estratti vivi ma in condizioni gravissime dal velivolo, sono deceduti nell’ospedale di Bellevue dove erano stati ricoverati. Altri due passeggeri erano stati dichiarati morti al momento del ...

Elicottero precipita nell'East River a NEW YORK : cinque morti : Le vittime sono cinque. Solo il pilota si è salvato. Un Elicottero di turisti è caduto nell'East River a New York, vicino alla Roosevelt Island. I sommozzatori dei vigili del fuoco sono...