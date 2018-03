Neverwinter Nights Enhanced Edition | annunciata la data di uscita

eurogamer

(Di lunedì 12 marzo 2018) Come riportato da Gamingbolt, Beamdog ha svelato lad'diper la gioia di tutti gli amanti dei classici Bioware.Il classico gioco di ruolo ambientato nei Forgotten Realms di Dungeons & Dragons è in arrivo su Steam il 27 marzo. Per chi ha effettuato il preordine è già possibile scaricare una versione preliminare del gioco.Questa versione riveduta e corretta diincluderà le due espansioni e tre moduli "premium" che ovviamente amplieranno la storia, avrà il supporto alle risoluzioni 1080p e 4K e nuove opzioni e miglioramenti a tutto il comparto grafico. Fatto non trascurabile: i giocatori potranno creare i propri moduli andando ad aumentare la mole di contenuti del gioco e in futuro ci sarà spazio anche per la pubblicazione di nuovi moduli.Read more…