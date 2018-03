Nepal, aereo si schianta a Kathmandu: almeno 38 morti e dieci dispersi (Di lunedì 12 marzo 2018) Nepal, aereo si schianta a Kathmandu: almeno 38 morti e dieci dispersi Nepal, aereo si schianta a Kathmandu: almeno 38 morti e dieci dispersi L'articolo Nepal, aereo si schianta a Kathmandu: almeno 38 morti e dieci dispersi proviene da NewsGo. newsgo (Di lunedì 12 marzo 2018)si38si38L'articolosi38proviene da NewsGo.

Nepal - aereo si schianta su un campo di calcio mentre atterra all'aeroporto di Kathmandu : "Almeno 50 morti" : Un aereo della compagnia privata bengalese US-Bangla Airlines, in volo fra Dacca e Kathmandu, si è schiantato al suolo all'aeroporto internazionale della capitale Nepalese. L'aereo coinvolto nell'incidente è un Bombardier Dash Q-400 configurato per trasportare un massimo di 78 passeggeri. Secondo il portavoce dell'aeroporto internazionale Tribhuvan (Tia), Premi Nath Thakur, il velivolo, che aveva visibilmente perso velocità nella fase di atterraggio, ha sbandato nell'impatto con il suolo, uscendo fuori pista e schiantandosi su un campo di calcio vicino allo scalo.

