Nepal | aereo in fiamme si schianta al suolo a Kathmandu

Nepal : aereo si schianta in atterraggio : Il velivolo, che aveva visibilmente perso velocità nella fase di atterraggio, ha sbandato nell’impatto con il suolo, uscendo fuori pista e schiantandosi su un campo di calcio vicino allo scalo

Nepal - aereo in fiamme si schianta al suolo : “Corsa disperata per salvare i passeggeri” : Un aereo della compagnia Us-Bangla Airlines del Bangladesh si è schiantato vicino all'aeroporto di Kathmandu. A bordo, in base alle prime informazioni riportate dai media locali, c'erano 78 persone, di cui 13 sono state già tratte in salvo, ma si teme per la vita degli altri passeggeri.Continua a leggere

Nepal - aereo in fiamme si schianta all’atterraggio : Un aereo della compagnia privata bengalese US-Bangla Airlines, in volo fra Dacca e Kathmandu, si è schiantato al suolo oggi all’aeroporto internazionale della capitale Nepalese. Lo riferisce il quotidiano The Himalayan Times....

