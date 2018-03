NBA | Isaiah Thomas; Nulla da dimostrare ai Cavs

NBA - Isaiah Thomas : 'A Cleveland erano nel panico - per quello mi hanno scaricato' : Dalla chiusura del mercato sono ormai passati 20 giorni, ma Isaiah Thomas non ha ancora digerito del tutto la scelta dei Cavaliers. L'ex candidato MVP dei Celtics è passato in meno di un mese a ...

NBA - Isaiah Thomas e Rajon Rondo espulsi... litigando per Paul Pierce : San Valentino è la festa dell'amore, ma la coppia Isaiah Thomas-Rajon Rondo ha voluto festeggiare a modo suo il 14 febbraio. Uno scontro che si è protratto per quasi tutto il primo quarto sul parquet, ...

Isaiah Thomas ai Lakers/ Basket NBA - IT a Los Angeles e Wade torna a Miami : a Cleveland è rivoluzione : Isaiah Thomas ai Lakers: trade pazzesche quelle messe in piedi dai Cleveland Cavaliers, che salutano IT e Dwyane Wade (che torna a Miami) rivoluzionando il roster prima dei playoff(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 20:30:00 GMT)

NBA - Isaiah Thomas ai Lakers! Anche Wade e Rose lasciano i Cavs : ROMA - A poco meno di due ore dalla chiusura degli scambi tra le franchigie NBA, i Cleveland Cavaliers si sono letteralmente scatenati sul mercato: i Cavs hanno infatti imbastito una trade con i Los ...

Mercato NBA : Isaiah Thomas passa ai Lakers - Clarkson e Nance ai Cavaliers : Lo scossone che in molti aspettavano a Cleveland è arrivato a meno di tre ore dalla chiusura del Mercato NBA. I Cavaliers infatti hanno deciso liberarsi di Isaiah Thomas, scambiato con i Lakers ...

NBA mercato - Isaiah Thomas finisce ai Lakers : "Non voglio essere ceduto, voglio rimanere qui". Isaiah Thomas parlava così ieri sera, nel giorno del suo 29° compleanno, dopo aver aiutato Cleveland a battere Minnesota con 13 punti e 7 assist. ...

NBA - Isaiah Thomas fa un passo indietro : "Niente video dai Celtics - tutta la serata per Paul Pierce" : Pierce ha ammesso di aver riconsiderato la sua posizione dopo che le sue rimostranze erano finite sui media di mezzo mondo, ma ha decido di mantenere la sua posizione dopo essersi consultato con il ...

Isaiah Thomas/ Video - 17 punti all'esordio con Cleveland : la curiosità sul nome (basket NBA) : Nella notte NBA è arrivato l'esordio di Isaiah Thomas con la maglia dei Cleveland Cavaliers: 17 punti e vittoria su Portland per il giocatore più chiacchierato della scorsa estate. Il Video(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 12:28:00 GMT)

NBA - Isaiah Thomas : debutto e vittoria Cleveland passa su Portland : L'era di Isaiah Thomas a Cleveland inizia nel migliore dei modi. Il folletto supersonico firma il debutto in maglia Cavs con 17 punti in 19 minuti, da subito protagonista del successo sui Balzers per ...

NBA 2018 : Cleveland trova Isaiah Thomas e sorride - Spurs ok. Beli sconfitto : Solo cinque partite nella notte NBA 2018, che anche nel nuovo anno prosegue senza intoppi nella lunga stagione regolare per avvicinarsi mano a mano ai playoff. I Cleveland Cavaliers erano la squadra più in vista tra le dieci che sono scese in campo, complice anche l’attesissimo ritorno di Isaiah Thomas, all’esordio con la maglia dei Cavs. Come al solito, però, la voce grossa l’ha fatta LeBron James. 24 punti, 6 rimbalzi e 8 ...