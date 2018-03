Nazionale | Ancelotti nuovo Ct | “l’ipotesi non è lontana”

Nazionale - Ancelotti 'Panchina azzurra Non è poi così lontana' : Mi auguro - ha detto Ancelotti - che questo sport possa essere vissuto nella maniera più serena possibile'. Tags Argomenti: Calcio Serie A Nazionale Nazionale italia Protagonisti: carlo Ancelotti © ...

Calcio - Carlo Ancelotti riapre alla Nazionale : “Presto per prendere decisioni - sono ancora sotto contratto” : Carlo Ancelotti non ha chiuso la porta alla Nazionale e in un’intervista rilasciata a Radio Anch’io lo sport ha rilanciato: “E’ ancora presto per prendere decisioni definitive. Conosco molto bene Costacurta e penso che per la Nazionale sia necessario aspettare. E poi io ufficialmente sono ancora sotto contratto“. Ancelotti però nutre qualche dubbio per un semplice motivo: “La mia idea sarebbe di allenare tutti ...

Nazionale - colpo di scena Ancelotti : “Io Ct? Ipotesi non lontana. Su Buffon dico che…” : Nazionale, colpo di scena Ancelotti: “Io Ct? Ipotesi non lontana. Su Buffon dico che…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Nazionale, colpo DI scena Ancelotti- Possiamo definirlo un vero e proprio colpo di scena. Un’apertura che coglie tutti di sorpresa, specie dopo le indiscrezioni delle scorse settimane. Carlo Ancelotti apre le porte ...

Ancelotti : 'Io ct della Nazionale? Non è ipotesi lontana' : Carlo Ancelotti, ex tecnico di Juventus, Milan e Real Madrid, si esprime così ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su RadioUno sull'ipotesi che lui possa essere il prossimo commissario tecnico ...

Porrà : 'Nazionale? Ancelotti sarebbe l'uomo giusto' : La nuova formazione di governo ha già innestato il turbo, adesso bisogna avere fiducia in Malagò: difficilmente sbaglia gli uomini con cui decide di lavorare. Occorreva dare un seguito allo slogan "Il ...

Ancelotti : 'Nazionale? No - un club' : L'allenatore italiano ex Milan, Juventus, Parma, Chelsea, PSG, Real Madrid e Bayern Monaco ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport : ' Sarò io il nuovo ct dell'Italia? La mia risposta ...

L’Arsenal ha in pugno Ancelotti | Mancini - Conte o Ranieri per la Nazionale : L’Arsenal ha in pugno Ancelotti | Mancini, Conte o Ranieri per la Nazionale L’Arsenal ha in pugno Ancelotti | Mancini, Conte o Ranieri per la Nazionale Continua a leggere L'articolo L’Arsenal ha in pugno Ancelotti | Mancini, Conte o Ranieri per la Nazionale sembra essere il primo su NewsGo.